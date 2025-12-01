Картопля дорожчає просто на складі: українців попереджають про нові ціни

Висока вартість техніки для зберігання та ручний труд додають картоплі +гривні кожен місяць

Картопля подорожчає в грудні, а до весни ще злетить в ціні. Головна причина — великі витрати на зберігання врожаю.

Що потрібно знати:

Вирішальний чинник — дорожнеча техніки та місця для зберігання

Щомісяця до собівартості додається близько 1 грн за кілограм: обробка, усушка, сортування

У роздріб здорожчання буде більшим

Віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко пояснив "Телеграфу", що впливає на вартість овочу. Для того, щоб забезпечити відповідні умови зберігання потрібна коштовна техніка: вартість холодильника на 800 тонн — 100 тисяч євро, а генератора Caterpillar — 3 мільйони 900 тисяч гривень, кожен контейнер на тонну продукції коштує 3,5 — 4 тисяч гривень.

Зберігання картоплі

Плюс гривня на кілограм на місяць подорожчання йде на продукцію, щоб її обробити. Плюс усушка, плюс знову люди потрібні на сортування Сергій Рибалко, віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда"

Кожна витрачена виробником гривня закладається у вартість картоплі. Тому ціна виробника в 6 грн зараз до весни може зрости майже вдвічі — до 10 грн. Для роздрібної торгівлі націнка буде ще вищою, адже додадуться транспортні витрати — ще + 4-5 грн. Не варто забувати і про націнку перекупників, яку вони встановлюють на власний розсуд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість шампіньйонів також може зрости. Наразі вона радикально впала, однак вже до Різдва все може змінитися.