Скумбрія здорожчала вже. Чого чекати від цін на рибу до Нового року

Ринок риби поки що дуже стабільний, але ситуацію може змінити Різдво

Найближчим часом більшість видів риби в Україні навряд чи суттєво здорожчає. Ціни у закупівельників знаходяться приблизно на одному й тому ж рівні.

Утім, ситуація може змінитися перед святами. Про це у матеріалі "Популярний і корисний продукт дорожчає вдвічі швидше за інфляцію. Експерти прогнозують нову хвилю зростання цін" розповів очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний.

Що треба знати:

Скумбрія подорожчала через скорочення квот на вилов

Інші види риби зберігають стабільну ціну

Напередодні свят можливе підвищення вартості

За його словами, імпортери не очікують суттєвого подорожчання риби, окрім скумбрії, яка за останні два-три місяці суттєво зросла в ціні.

"Це пов'язано з тим, що відбулося скорочення квот на вилов у традиційних місцях вилову", — пояснив експерт, додавши, що вартість зросла через зменшення пропозиції.

Водночас інші види, зокрема оселедець, хек, балтійська риба, лосось, минтай та креветки — залишаються на стабільному рівні. Проте перед зимовими святами ситуація може змінитися.

"Продавці можуть скористатися якраз моментом про те, що народ хоче чогось смачненького, на Різдво, на Новий рік, тому будуть піднімати ціну", — попередив Дмитро Загуменний.

Проте, наголосив він, ринок досить конкурентний, тому "суттєвих і значних коливань" очікувати не варто.

