Нові тарифи, доплати пенсіонерам, бронювання та зміни для бізнесу: що нового з 1 грудня

Перший місяць зими принесе нові доплати, ризики втрати пенсій, зміни у мобілізації та нові тарифи. Що потрібно знати кожному

Грудень нараховує 31 день, один з яких святковий — 25 грудня Різдво Христове. Проте, під час дії воєнного стану цей день — звичайний робочий. Останній місяць року принесе українцям кілька змін.

Зміни для отримувачів пенсії

Підвищення для сімей Героїв Небесної Сотні

З 1 грудня щомісячна доплата непрацездатним членам родин становитиме 12 971 грн. Якщо отримувачів кілька — сума ділиться порівну. Право на виплату мають і ті, хто отримує пенсію за віком чи інвалідністю (якщо вона призначена за законом про держстрахування). Максимальний розмір пенсії з усіма доплатами — 23 610 грн.

Ризик втрати пенсії

Пенсіонерам за кордоном або з окупованих територій потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, інакше виплати автоматично припинять. Потрібно також підтвердити, що ви не отримуєте пенсію від РФ. Зробити це можна через вебпортал ПФУ з відеоідентифікацією або надіславши документи поштою.

"Зимова підтримка"

До 24 грудня кожен громадянин може подати заявку на 1000 грн "Зимової підтримки". Вони надійдуть на картку "Національного кешбеку", для якої нещодавно змінили можливості для використання.

Окремі категорії можуть отримати ще 6500 грн — зокрема ВПО з інвалідністю І групи, одинокі пенсіонери зі скромною пенсією, отримувачі допомоги малозабезпеченим родинам та діти-сироти чи під опікою.

Мобілізація та бронювання

Закон "Про мобілізацію" та постанова №560 залишаються без змін. Підлягають мобілізації чоловіки 25-60 років, які не мають права на відсрочку, бронювання та придатні за рішенням ВЛК.

З 4 грудня починають діяти нові правила бронювання. Критично важливим підприємствам дозволили бронювати працівників, навіть якщо вони не перебувають на військовому обліку чи не оновили вчасно дані або ж перебувають у розшуку. Кількість таких працівників не обмежена. Для порушників обліку бронь — максимум 45 днів, при цьому від штрафів бронювання не звільняє.

Нові тарифи Нової пошти

З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" змінює тарифи. Компанія запроваджує доплату 10 грн за отримання у поштоматі та підвищує вартість кур’єрської доставки/забору до 50 грн (+15 грн). Відправлення понад 120 см або без коробки — доплата 100 грн (+50 грн). Також вводять локальні тарифи: документи у фірмовому конверті — 60 грн по місту та 70 грн по Україні замість єдиного тарифу 65 грн.

Що готує Держбюджет

Уряд планує прийняти Держбюджет-2026 2 грудня 2025 року. У проєкті бюджету на наступний рік закладено підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом — 8647 грн.

Їдемо "Укрзалізницею" безоплатно

Укрзалізниця запускає програму "УЗ-3000" із 1 грудня. Українці зможуть здійснити кілька безкоштовних поїздок у період низького попиту, щоб дозаповнити вагони та підтримати внутрішній туризм. Безкоштовні квитки можна буде використати у години та дні найнижчого попиту. У пікові періоди програма працюватиме насамперед для жителів прифронтових областей. Пілот стартує в грудні для прифронтових регіонів, а в січні стане доступною для всіх. Тривалість — близько 4 місяців.

Важливе для підприємців

Спрощена система оподаткування (єдиний податок)

Перехід на спрощену систему з І кварталу 2026 — до 16 грудня потрібно подати заяву про перехід на спрощену систему та розрахунок доходу за попередній рік (якщо була діяльність). Перехід відбудеться з 1 січня 2026 . Перехід можливий лише один раз на рік .

— до потрібно подати заяву про перехід на спрощену систему та розрахунок доходу за попередній рік (якщо була діяльність). Перехід відбудеться з . Перехід можливий лише . Відмова від спрощенки — хто планує повернутися на загальну систему, заяву потрібно подати до 22 грудня.

Відомість про транспортні засоби до ТЦК

Відомість є обов'язковою для підприємств та подається до 20 грудня (два рази на рік — 20 червня та 20 грудня) і включає інформацію про транспортні засоби, їхній технічний стан, водіїв та спецтехніку.