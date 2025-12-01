Картофель дорожает прямо на складе: украинцев предупреждают о новых ценах

Высокая стоимость техники для хранения и ручной труд добавляют картофелю +гривни каждый месяц.

Картофель подорожает в декабре, а к весне еще взлетит в цене. Главная причина – большие затраты на хранение урожая.

Что нужно знать:

Решающий фактор — дороговизна техники и места хранения

Ежемесячно к себестоимости прибавляется около 1 грн за килограмм: обработка, усушка, сортировка

В розницу подорожание будет больше

Вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, глава ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко объяснил "Телеграфу", что влияет на стоимость овоща. Для обеспечения соответствующих условий хранения нужна ценная техника: стоимость холодильника на 800 тонн — 100 тысяч евро, а генератора Caterpillar — 3 миллиона 900 тысяч гривен, каждый контейнер на тонну продукции стоит 3,5 — 4 тысяч гривен.

Хранение картофеля

Плюс гривна на килограмм в месяц подорожание уходит на продукцию, чтобы ее обработать. Плюс усушка, плюс снова люди нужны на сортировку Сергей Рыбалко, вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, председатель ФХ "Аделаида"

Каждая израсходованная производителем гривна закладывается в стоимость картофеля. Поэтому цена производителя в 6 грн сейчас до весны может вырасти почти вдвое – до 10 грн. Для розничной торговли наценка будет еще выше, ведь прибавятся транспортные расходы – еще + 4-5 грн. Не стоит забывать и о наценке перекупщиков, которую они устанавливают по своему усмотрению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость шампиньонов также может возрасти. Пока она радикально упала, однако уже к Рождеству все может измениться.