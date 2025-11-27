Запасатись треба вже зараз? Який популярний овоч може злетіти в ціні до кінця року

Раз на 4-5 років вартість цього овочу вистрілює вгору

Чимало економістів та експертів прогнозують значне здорожчання картоплі до кінця року через регулярні відключення світла і не тільки. Однак чи дійсно українцям слід чекати зростання ціни.

Відповідь на це дав "Телеграфу" Сергій Рибалко, віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда", в матеріалі "В Україні зміняться ціни на один із найходовіших продуктів: що вплинуло на здорожчання".

Що треба знати:

Підняття цін на картоплю до кінця року прогнозують через зростання витрат на зберігання

Відключення світла можуть впливати на ціноутворення

Ймовірність сильного здорожчання бульби малоймовірна

За словами економіста Володимира Чижа, до кінця року картопля подорожчає на 10-20% через витрати на зберігання. Так, вже у грудні кілограм може коштувати понад 20 гривень.

Водночас на думку Рибалки, утворення цін на картоплю дійсно залежить від багатьох факторів. Але такого подорожчання навряд чи слід чекати цього року. Адже ціни на овоч завжди коливаються за синусоїдою. Саме тому раз на 4-5 років настає "олімпійський рік", коли вартість вистрілює вгору.

Ціни на картоплю в різних мережах супермаркетів

Але тільки раз на 5 років ціна на картоплю була вища 30 доларових центів. Весь інший час вона тримається на рівні 15-20 центів. Тому, за його прогнозами, у цьому році картопля навряд чи підніметься вище 10 гривень у виробника до весни. Але деякі зміни в роздрібній торгівлі все ж можуть статись.

"Я не думаю, що вона на опті в цьому році підніметься вище 10 гривень прямо до весни. А це означає, що в магазинах кілограм коштуватиме близько 15-20 гривень", — каже Рибалко.

