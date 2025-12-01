Частину України може затопити: коли та чому можливе стихійне лихо

Найбільша загроза існує для прибережних територій

Внаслідок глобального потепління чимало територій на планеті може затопити вже до кінця сторіччя. Це стосується й прибережних областей України.

Що треба знати:

Є кілька сценаріїв підвищення середньої температури повітря: +1,5-2°C та +4°C

Зміна клімату значно швидше вплине на географію територій, ніж більшість думає

Основна причина глобального потепління — це надмірні викиди вуглекислого газу в атмосферу

Як зазначила "Телеграфу" голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько, є сценарій потепління в +1,5-2°C та в +4°C. Враховуючи це, громадська організація "Екодія" в Україні провела дослідження "Вода близько", де змоделювала, що на території нашої країни буде затоплено десь приблизно мільйони гектарів, якщо середня температура зросте на +4 градуси.

"Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Сюди відносяться сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території. Детальніше 1168 тисяч гектарів, сюди входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій, забудова 35 тисяч гектарів. Сюди навіть потрапили військові полігони, бо є території, які близькі до моря", — каже голова правління Грінпіс.

Карта можливого підтоплення територій України

Зауважимо, що на карті зображено лише частину майбутнього затоплення територій, зокрема Одеську та Запорізьку області.

Вона додає, що деякі з цих територій наразі окуповані, саме дослідження проводили ще у 2018 році. Засядько вважає, що глобальні кліматичні зміни набудуть вищеописаних масштабів вже з 2100 року. Хоча чимало людей вважало, що кардинальні зміни триватимуть сторіччями.

За її словами, тема глобального потепління на міжнародному рівні підіймалась давно. Так, у 2015 у Паризькій угоді прописано, що людство має зробити все можливе до 2050 року, аби не допустити критичних сценаріїв. Але тут слід розуміти, що діяти треба не з 2049 року. Скорочувати викиди в атмосферу треба кожні 10 років, але фактично цього не сталось.

"Тож зараз під великим питанням, чи ми зможемо досягнути тих цілей, які стоять в Паризькій угоді, і, яке нас чекає майбутнє", — каже Засядько.

Експертка додала, що велику роль в напрямку боротьби з наслідками глобального потепління відіграє США, але голова Білого дому Дональд Трамп вже підписав документ про вихід з Паризької угоди.

Додамо, що Паризька угода – це міжнародна угода, укладена 12 грудня 2015 року в Парижі, спрямована на боротьбу зі зміною клімату шляхом скорочення викидів парникових газів

