Як війна в Україні впливає на глобальний клімат: несподівані наслідки

Атаки по Україні негативно позначаються на світовій атмосфері

Війна Росії проти України негативно впливає на стан світового клімату. Внаслідок бойових дій відбувається значне збільшення викидів парникових газів та забруднення атмосфери.

Що потрібно знати:

Пожежі на нафтобазах та промислових комплексах призводять до негативних наслідків для екології

Через війну змінилися глобальні авіаційні сполучення

Моніторинг повітря в Україні фіксує зростання забруднення після вибухів

Про це "Телеграфу" розповіла голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько. За її словами, окрім згубного впливу на клімат, війна вплинула і на глобальні транспортні маршрути.

Росія розпочала війну в Україні, через що були пожежі на нафтобазах, промислових комплексах... Усі військові дії призводять до викидів парникових газів. Через Росію навіть змінилися глобальні авіаційні сполучення. Рейсами, які летіли через Україну, доводиться летіти через Туреччину, чи інші напрямки. Це також додає до глобальної скарбнички викидів пояснила співрозмовниця.

Засядько наголосила, що після масованих обстрілів в Україні фіксують погіршення якості повітря. На щастя, кислотних дощів після обстрілів зафіксовано наразі не було.

Не бачила новин про кислотні дощі, тож підтвердити не можу. Але це у будь-якому разі впливає на забруднення повітря. Цьому є доказ. В Україні існує громадська система моніторингу повітря. Так ось після прильотів система фіксувала підвищення забруднення повітря сказала вона.

Так, наслідки війни РФ проти України лише посилюють ситуацію зі зміною клімату та створюють низку нових загроз світового рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 листопада після нічної атаки по Тернополі в повітрі було зафіксовано перевищення рівня хлору через пожежі. Вміст цієї речовини виявився вищим за норму в шість разів.