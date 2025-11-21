Зачепить і Росію: які європейські міста може затопити через зміну клімату (карта)
Під загрозою низка країн Європи
Через глобальне потепління спостерігається повільне підняття рівня моря. І коли вода підніметься на ще 1 метр, це може затопити низку європейських міст.
Що треба знати:
- Зміни клімату загрожують затопленням прибережних міст Європи
- У зоні найбільшого ризику перебувають Нідерланди, Італія, Британія, Польща, Україна
- Росія може втратити частину Калінінграда через затоплення
Про це "Телеграфу" розповіла голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько. У Європі затоплення торкнеться Нідерландів, Італії, Британії, Німеччини, Польщі. Також постраждає й Росія.
За її словами, найбільше в Європі постраждає регіон, розташований на північному сході Італії. Буде затоплено північну частину на морському узбережжі разом із Венецією.
"Постраждає досить велика частина Нідерландів, частина Німеччини, Британії. В Польщі, близько Гданська, і там трошки вглиб від них", – уточнила Засядько.
Вона додала, що Нідерланди вже стикаються з проблемою підняття рівня моря і будують інфраструктуру враховуючи це.
"Росія теж втратить частину Калінінграду", – сказала експертка.
Щодо російського Санкт-Петербурга, вона зазначила, що небезпека його затоплення взагалі не позначена на карті Кліматичного центру, але в цього можуть бути різні причини.
"Я не певна, можливо, вони його не оцінювали", – припустила Засядько.
Ризик затоплення для України
У разі підняття води на метр під загрозою затоплення опиняться Одеса та Миколаїв. Є ймовірність, що Щолкіне, Вилкове у дельті Дунаю теж підуть під воду.
"Гола Пристань потрапляє в топ міст які під найбільшим ризиком затоплення території – 75%. Бердянськ, 30%, Скадовськ – 20%, Одеса – 17%, Херсон – 13%, Миколаїв – 9%, Маріуполь – 8%. Севастополь на 4% теж буде затоплений. Чорноморськ на 2%. Ялта теж попадає, але менше 1%", — каже експертка.
Раніше голова правління Грінпіс в Україні розповіла, що війна Росії проти України негативно впливає на стан світового клімату. Внаслідок бойових дій відбувається значне збільшення викидів парникових газів та забруднення атмосфери.