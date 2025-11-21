Рус

Зачепить і Росію: які європейські міста може затопити через зміну клімату (карта)

Марія Назарова ,
Нідерланди, італійська Венеція Новина оновлена 21 листопада 2025, 18:10
Нідерланди, італійська Венеція. Фото Колаж "Телеграфу"

Під загрозою низка країн Європи

Через глобальне потепління спостерігається повільне підняття рівня моря. І коли вода підніметься на ще 1 метр, це може затопити низку європейських міст.

Що треба знати:

  • Зміни клімату загрожують затопленням прибережних міст Європи
  • У зоні найбільшого ризику перебувають Нідерланди, Італія, Британія, Польща, Україна
  • Росія може втратити частину Калінінграда через затоплення

Про це "Телеграфу" розповіла голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько. У Європі затоплення торкнеться Нідерландів, Італії, Британії, Німеччини, Польщі. Також постраждає й Росія.

За її словами, найбільше в Європі постраждає регіон, розташований на північному сході Італії. Буде затоплено північну частину на морському узбережжі разом із Венецією.

Венето та Болонью в Італії затопить, якщо рівень моря підніметься на 1 метр
Італійські регіони, які затопить, якщо вода підніметься на метр

"Постраждає досить велика частина Нідерландів, частина Німеччини, Британії. В Польщі, близько Гданська, і там трошки вглиб від них", – уточнила Засядько.

Європейські узбережжя, що ризикують бути затопленими при піднятті рівня моря на 1 метр
Місця у Британії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Данії, що перебувають у зоні ризику

Вона додала, що Нідерланди вже стикаються з проблемою підняття рівня моря і будують інфраструктуру враховуючи це.

"Росія теж втратить частину Калінінграду", – сказала експертка.

Гданськ та Калінінград затопить, коли море підніметься на 1 метр
Польський Гданськ та частину російського Калінінграда затопить при піднятті рівня моря на 1 метр

Щодо російського Санкт-Петербурга, вона зазначила, що небезпека його затоплення взагалі не позначена на карті Кліматичного центру, але в цього можуть бути різні причини.

"Я не певна, можливо, вони його не оцінювали", – припустила Засядько.

Ризик затоплення для України

У разі підняття води на метр під загрозою затоплення опиняться Одеса та Миколаїв. Є ймовірність, що Щолкіне, Вилкове у дельті Дунаю теж підуть під воду.

"Гола Пристань потрапляє в топ міст які під найбільшим ризиком затоплення території – 75%. Бердянськ, 30%, Скадовськ – 20%, Одеса – 17%, Херсон – 13%, Миколаїв – 9%, Маріуполь – 8%. Севастополь на 4% теж буде затоплений. Чорноморськ на 2%. Ялта теж попадає, але менше 1%", — каже експертка.

Як може затопити Одесу та Бердянськ
Як може затопити Одесу та Бердянськ

Раніше голова правління Грінпіс в Україні розповіла, що війна Росії проти України негативно впливає на стан світового клімату. Внаслідок бойових дій відбувається значне збільшення викидів парникових газів та забруднення атмосфери.

