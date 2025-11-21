Зачепить і Росію: які європейські міста може затопити через зміну клімату (карта)

Під загрозою низка країн Європи

Через глобальне потепління спостерігається повільне підняття рівня моря. І коли вода підніметься на ще 1 метр, це може затопити низку європейських міст.

Що треба знати:

Зміни клімату загрожують затопленням прибережних міст Європи

У зоні найбільшого ризику перебувають Нідерланди, Італія, Британія, Польща, Україна

Росія може втратити частину Калінінграда через затоплення

Про це "Телеграфу" розповіла голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько. У Європі затоплення торкнеться Нідерландів, Італії, Британії, Німеччини, Польщі. Також постраждає й Росія.

За її словами, найбільше в Європі постраждає регіон, розташований на північному сході Італії. Буде затоплено північну частину на морському узбережжі разом із Венецією.

Італійські регіони, які затопить, якщо вода підніметься на метр

"Постраждає досить велика частина Нідерландів, частина Німеччини, Британії. В Польщі, близько Гданська, і там трошки вглиб від них", – уточнила Засядько.

Місця у Британії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Данії, що перебувають у зоні ризику

Вона додала, що Нідерланди вже стикаються з проблемою підняття рівня моря і будують інфраструктуру враховуючи це.

"Росія теж втратить частину Калінінграду", – сказала експертка.

Польський Гданськ та частину російського Калінінграда затопить при піднятті рівня моря на 1 метр

Щодо російського Санкт-Петербурга, вона зазначила, що небезпека його затоплення взагалі не позначена на карті Кліматичного центру, але в цього можуть бути різні причини.

"Я не певна, можливо, вони його не оцінювали", – припустила Засядько.

Ризик затоплення для України

У разі підняття води на метр під загрозою затоплення опиняться Одеса та Миколаїв. Є ймовірність, що Щолкіне, Вилкове у дельті Дунаю теж підуть під воду.

"Гола Пристань потрапляє в топ міст які під найбільшим ризиком затоплення території – 75%. Бердянськ, 30%, Скадовськ – 20%, Одеса – 17%, Херсон – 13%, Миколаїв – 9%, Маріуполь – 8%. Севастополь на 4% теж буде затоплений. Чорноморськ на 2%. Ялта теж попадає, але менше 1%", — каже експертка.

Як може затопити Одесу та Бердянськ

Раніше голова правління Грінпіс в Україні розповіла, що війна Росії проти України негативно впливає на стан світового клімату. Внаслідок бойових дій відбувається значне збільшення викидів парникових газів та забруднення атмосфери.