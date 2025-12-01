Часть Украины может затопить: когда и почему возможно стихийное бедствие

Наибольшая угроза существует для прибрежных территорий

В результате глобального потепления многие территории на планете может затопить уже к концу столетия. Это относится и к прибрежным областям Украины.

Что нужно знать:

Есть несколько сценариев повышения средней температуры воздуха: +1,5-2°C и +4°C

Изменение климата значительно быстрее повлияет на географию территорий, чем большинство думает

Основная причина глобального потепления – это чрезмерные выбросы углекислого газа в атмосферу

Как отметила "Телеграфу" председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько, есть сценарий потепления в +1,5-2°C и в +4°C. Учитывая это, общественная организация "Экодия" в Украине провела исследование "Вода близко", где смоделировала, что на территории нашей страны будут затоплены примерно миллионы гектаров, если средняя температура вырастет на +4 градуса.

"Вся прибрежная территория Украины частично будет затоплена. Сюда относятся сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и другие территории. Подробнее: 1168 тысяч гектаров, сюда входят 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий, застройка 35 тысяч гектаров. Сюда даже попали военные полигоны, потому что есть территории, близкие к морю", — говорит председатель правления Гринпис.

Карта возможного подтопления территорий Украины

Заметим, что на карте изображена только часть будущего затопления территорий, в частности, Одесская и Запорожская области.

Засядько добавляет, что некоторые из этих территорий оккупированы, само исследования проводили еще в 2018 году. Она считает, что глобальные климатические изменения приобретут вышеописанные масштабы уже с 2100 года. Хотя многие считали, что кардинальные изменения будут длиться столетиями.

По ее словам, тема глобального потепления на международном уровне поднималась давно. Так, в 2015 году в Парижском соглашении прописано, что человечество должно сделать все возможное до 2050 года, чтобы не допустить критических сценариев. Но здесь следует понимать, что действовать нужно не с 2049 года. Сокращать выбросы в атмосферу следует каждые 10 лет, но фактически этого не произошло.

"Поэтому сейчас под большим вопросом, сможем ли мы достичь тех целей, которые стоят в Парижском соглашении, и какое нас ждет будущее", — говорит Засядько.

Эксперт добавила, что большую роль в направлении борьбы с последствиями глобального потепления играет США, но глава Белого дома Дональд Трамп уже подписал документ о выходе из Парижского соглашения.

Добавим, что Парижское соглашение – это международное соглашение, заключенное 12 декабря 2015 года в Париже, направленное на борьбу с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов

