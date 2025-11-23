Тарифи на комуналку можуть злетіти: коли та за яких умов

Експерт розповів, чи здійсниться прогноз НБУ

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні у 2026 році можливе, але є низка важливих умов. Спочатку державі необхідно погасити багатомільярдний борг.

Що потрібно знати

Після меморандуму 2021 року тарифи на тепло та воду муніципалітети не підіймають

Держава визнала борг перед комунальними підприємствами – 67 млрд грн за різницю у тарифах

У Держбюджеті-2026 мають бути передбачені кошти на погашення боргів

Про це "Телеграфу" розповів експерт з публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури Асоціації міст України Олег Гарник у матеріалі: "Комуналка злетить в ціні? Експерт про виклики опалювального сезону та майбутні тарифи".

Зазначимо, що нещодавно НБУ видав прогноз, згідно з яким після закінчення опалювального сезону 2025/26 комуналка в Україні має подорожчати.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки правомірними є такі його заяви та наскільки можуть зрости комунальні послуги вже у 2026, Гарник пояснив, що держава визнала свій борг перед підприємствами тепло- та водопостачання у розмірі 67 млрд гривень за різницю в тарифах. Після меморандуму 2021 року тарифи на тепло та воду муніципалітети не підіймають.

Собівартість з того часу зросла, тому важливо, щоб у Держбюджеті на 2026 рік було закладено кошти на повернення цієї заборгованості з державного бюджету каже Гарник.

Про зміну цін на комуналку можна говорити після розрахунку з підприємствами за різницю в тарифах за умови, якщо законодавець скасує мораторій на підвищення вартості послуг теплопостачання, гарячого водопостачання, природного газу та послуг з його розподілу.

