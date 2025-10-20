Гривні приготуватись? НБУ змінив курс долара після чуток про вимогу МВФ

Публікація Bloomberg спровокувала паніку на міжбанку

За підсумком сьогоднішньої торгівлі на міжбанківському валютному ринку Національний банк підвищив офіційний курс долара з 41,7308 грн/$ до 41,7565 грн/$ на 21 жовтня 2025 року, про що повідомляється на його офіційному сайті.

Що треба знати:

Нацбанк підвищив курс долара та знизив курс євро на 21 жовтня 2025 року

На американську валюту зріс попит на міжбанківському ринку

Торги були нервовими через інформацію про вимогу МВФ щодо девальвації гривні

Банківські дилери повідомили "Телеграфу" про збільшення попиту на американську валюту й нервову атмосферу на міжбанку через нещодавню інформацію від Bloomberg про вимогу МВФ щодо девальвації гривні для покриття дефіциту бюджету під час перемовин щодо нової кредитної програми для України на $8 млрд.

В понеділок, 20 жовтня, валютна торгівля на основному майданчику міжбанку Bloomberg починалась з 41,7755 грн/$, на піках попиту курс угод піднімався до 41,8150 грн/$ й провалювавсь до 41,6810 грн/$ на його спаді. А закінчилися торги на рівні 41,7100 грн/$.

За підсумком сьогоднішніх торгів на Bloomberg всього наторгували на $215,95 млн, що на 16,6% більше обсягу пятниці, 17 жовтня ($185,2 млн), та на 37,7% більше об’єму минулого понеділка, 13 жовтня ($156,9 млн). Це доводить зростання попиту на американську валюту.

Водночас Нацбанк сьогодні зменшив офіційний курс гривня/євро з 48,7624 грн/€ до 48,6630 грн/€, чого вдалось досягнути завдяки зменшенню середнього світового курсу в парі євро/долар з до п’ятничних 1,7 до 1,66.

Курс валют

Середній готівковий курс долара в касах банків сьогодні зріс с 41,93 грн/$ до 41,95 грн/$, а максимальний — з 42,25 грн/$ до 42,30 грн/$, який ставив запорізький МетаБанк.

Середня ціна готівкового євро зменшилась з 49,18 грн/€ з до 49,09 грн/€, а максимальна — з 49,50 грн/€ до 49,40 грн/€, яку встановив чернігівський Полікомбанк.

Раніше банкіри розповіли, що буде з курсом долара та євро до кінця 2025-го та у 2026 році. Важливо зважати на той фактор, що частка євро в українській економіці зростає.