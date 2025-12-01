Херсон чекає екологічна катастрофа? Що планує Росія та як це вплине на Україну

Місту загрожує не тільки токсичне забруднення важкими металами

Херсону та ще кільком південним регіонам загрожує велика екологічна катастрофа, яка зачепить навіть країни ЄС і не тільки. Саме це вже кілька років планує Росія, і якщо її прагнення здійсняться, наслідки будуть незворотними.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу". Зазначається, що величезний вплив в цьому сценарії відіграє руйнування Каховської ГЕС.

Що треба знати:

Знеструмлення Херсона призведе до ефекту доміно та надмірного забруднення прісних вод Дніпра

Чорне море може стати безрибним через кілька років

Наслідки забруднення вод відчують на собі Туреччина, Румунія та Болгарія

Херсон на межі екологічної катастрофи. Як Росія може знищити місто

Як пише видання, вже тривалий час метою росіян є повне знищення критичної інфраструктури Херсона, аби зробити його абсолютно непридатним для життя. Так, відключення світла може стати підґрунтям екологічної катастрофи.

Проте тут слід розуміти, що після руйнування Росією Каховської ГЕС у Дніпро вже потрапляє чимало забруднених вод. Саме тому якість вод біля Херсона класифікується як "дуже брудна" та "надзвичайно брудна". Якщо ж РФ вдасться знеструмити місто, тоді енергетична та водоочисна системи, які вже зараз працюють на межі можливостей, просто зупиняться. Наразі неочищені та умовно очищені каналізаційно-поверхневі скиди перевищують гранично допустиму концентрацію за мінералізацією хлоридами та фосфатами у 1,2 – 4,2 раза, йдеться у науковій статті Світлани Скок із Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Яка вода потрапляє у Дніпро

А коли водоочисна система припинить роботу, ці цифри зростуть. Зупинка каналізаційних помпових станцій викличе переповнення колекторів протягом 6 – 12 годин, адже каналізаційні стоки перестануть надходити до очисних споруд. Тоді самопливні ділянки каналізації переповняться та прорвуться через мережі.

Після знищення очисних споруд Комишани (потужністю 250 тисяч м³/добу) неочищені стоки потраплять прямо в річку Дніпро. Припинення біологічного очищення означатиме скид органіки, патогенів і важких металів прямо в естуарій Дніпро-Буг (унікальна екосистема, де прісна вода Дніпра змішується з морською водою Чорного моря).

Які наслідки забруднення:

руйнування нерестовищ та втрати покоління риб;

загибель природних біофільтрів (мідій, популяцій яких знизиться, за даними науковців, на 50%);

токсичне забруднення донних відкладень важкими металами;

евтрофікація (надмірне збагачення водойм поживними речовинами).

Чорне море постраждає одним з перших. Які країни відчують це

Надмірно забруднена вода Дніпра потрапить у води Чорного моря. Після руйнування Каховської ГЕС вже відчутні перші наслідки для акваторії, адже щороку цвітіння води стає дедалі масштабнішим. Коли ж водоочисні споруди Херсона зупиняться, Чорне море отримає надто високу кількість стічних вод. Ця кількість поступово змінюватиме біологію акваторії та призведе до незворотних наслідків.

Які міста постраждають від забруднення Дніпра

Найпершою серед сусідів України постраждає Румунія, адже прилеглий до дельти Дунаю район моря отримує забруднення двома шляхами: прямо з Дунаю і морськими течіями з українських вод.

Чому цвітіння води таке шкідливе

Цвітіння води, тобто надмірне розростання водоростей, призведе до збільшення кількості ціанобактерій. Деякі з яких виділяють токсини та забруднюють води органічними сполуками. Це призведе до значних економічних втрат в прибережних країнах. Адже кількість риби та інших море продуктів буде знижуватись, так до прикладу, колапс у деяких регіонах може настати через 2-3 роки.

Цвітіння води

"Камбала, кефаль та бички – види, які мігрують з українських вод, стануть небезпечними для споживання через накопичення важких металів у тканинах риби. Через це румунська галузь рибальства втрачатиме 50 – 100 мільйонів євро щорічно", — пише видання.

Слід зауважити, що одним з можливих шляхів порятунку мала бути Каховська ГЕС. Адже скидування води з її водосховищ знижувало концентрацію неочищених вод у Дніпрі. Однак після руйнування дамби росіянами це стало неможливим. Тому єдиний спосіб протистояти екологічній катастрофі – зупинити агресора поки не стало занадто пізно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Києві світло вимикають частіше та чи можливі відключення на 20 годин.