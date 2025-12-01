Росіяни вбили працівника компанії, що виготовляє ракети "Фламінго"

Через удар РФ по Вишгороду постраждали 19 людей

Працівник компанії Fire Point, яка відома виробництвом ракет "Фламінго", загинув внаслідок російського удару по Вишгороду пізно ввечері 29 листопада. Родина чоловіка перебуває у лікарні в критичному стані.

Що треба знати:

Через удар РФ по Вишгороду пізно ввечері у суботу постраждало 19 людей, один чоловік загинув

Загиблий працював у компанії, що виробляє ракети "Фламінго"

Головний конструктор Fire Point зазначив, що росіянам пощастило, що Україна не б'є у відповідь по їхніх житлових будинках

Про загибель співробітника компанії повідомив головний конструктор та співзасновник Fire Point Денис Штілерман у соцмережі Х. Нагадаємо, через російську атаку на Вишгород загинула одна людина, ще 19 постраждали.

На щастя для росіян, ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами, — написав він

Атака РФ на Вишгород — що відомо

Пожежа у будинку у Вишгороді, атакованому РФ

Так виглядає дім після удару

Пізно ввечері 29 листопада, росіяни вдарили дронами по місту Вишгород у Київській області. Під атакою опинилися житлові будинки, внаслідок чого сталася пожежа, є руйнування та пошкодження.

Як писав "Телеграф", фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що усі три ударні безпілотники, якими росіяни атакували Вишгород, були оснащені касетними боєприпасами. "Шахеди" спочатку скинули бомби на місто, а потім вдарили по будинках.