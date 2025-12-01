Рус

Нацкешбек порізали: на що тепер можна витрачати гроші (нові правила)

Денис Подставной
Читать на русском
Національний кешбек оновлена 01 грудня 2025, 17:04
З переліку дозволених витрат зникла частина категорій

В Україні з 22 листопада змінено перелік товарів та послуг, на які можна витрачати "Нацкешбек". Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

Що потрібно знати:

  • Кешбек працюватиме синхронно з тисячею Зеленського — витрачати гроші можна на однакові види товарів
  • Влада контролюватиме на що витрачаються гроші
  • Частина оновлених категорій стане доступною одразу

Про це повідомляє Мінекономіки.

У міністерстві пояснюють зміни необхідністю синхронізувати роботу з державною програмою "Зимова підтримка", оскільки обидві виплати надходять на одну картку, і владі потрібно контролювати, на що саме витрачаються гроші. Таким чином, Нацкешбек тепер можна використовувати тільки так само, як і "зимову тисячу".

На що можна витрачати накопичений кешбек:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
На що витратити "зимову тисячу" та Нацкешбек

Порівняно з попереднім переліком, із дозволених витрат зникли мобільний зв'язок, кінотеатри та заклади харчування.

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Довідка: 10% кешбеку нараховується на спеціальну картку учасника програми Національний кешбек за покупку товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".

