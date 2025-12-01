Нацкешбек порізали: на що тепер можна витрачати гроші (нові правила)
З переліку дозволених витрат зникла частина категорій
В Україні з 22 листопада змінено перелік товарів та послуг, на які можна витрачати "Нацкешбек". Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.
Що потрібно знати:
- Кешбек працюватиме синхронно з тисячею Зеленського — витрачати гроші можна на однакові види товарів
- Влада контролюватиме на що витрачаються гроші
- Частина оновлених категорій стане доступною одразу
Про це повідомляє Мінекономіки.
У міністерстві пояснюють зміни необхідністю синхронізувати роботу з державною програмою "Зимова підтримка", оскільки обидві виплати надходять на одну картку, і владі потрібно контролювати, на що саме витрачаються гроші. Таким чином, Нацкешбек тепер можна використовувати тільки так само, як і "зимову тисячу".
На що можна витрачати накопичений кешбек:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Порівняно з попереднім переліком, із дозволених витрат зникли мобільний зв'язок, кінотеатри та заклади харчування.
Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію можна вже зараз.
Довідка: 10% кешбеку нараховується на спеціальну картку учасника програми Національний кешбек за покупку товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.
Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".