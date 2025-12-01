Нацкешбэк порезали: на что теперь можно тратить деньги (новые правила)
Из перечня разрешенных расходов исчезла часть категорий
В Украине с 22 ноября изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить "Нацкешбэк". Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.
Что нужно знать:
- Кешбэк будет работать синхронно с тысячей Зеленского — тратить деньги можно на одинаковые виды товаров
- Власти будут контролировать на что тратятся деньги
- Часть обновленных категорий станет доступна сразу
Об этом сообщает Минэкономики.
В министерстве объясняют изменения необходимостью синхронизировать работу с государственной программой "Зимняя поддержка", поскольку обе выплаты поступают на одну карту, и властям нужно контролировать, на что именно тратятся деньги. Таким образом Нацкешбэк теперь можно использовать только так же, как и "зимнюю тысячу".
На что можно тратить накопленный кешбэк:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
По сравнению с предыдущим перечнем, из разрешенных расходов исчезли мобильная связь, кинотеатры и заведения питания.
Часть обновленных категорий станет доступна сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас.
Справка: 10% кешбэка начисляется на специальную карту участника программы Национальный кешбэк за покупку товаров украинского производства в торговых точках-партнерах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".