Тисячу Зеленського можна буде витрачати на продукти: що кажуть у супермаркетах

На даний момент купити продукти за "зимову підтримку" українцям не вдасться

В Україні стартує друга хвиля виплат "тисячі від Зеленського" ("Зимова підтримка"). Її можна буде витрачати на продукти харчування.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Хто отримає 1000 гривень

Її отримають 2,5 млн. українців, які подали заявку через "Дію" 16 листопада (включаючи виплати на дітей). Сума другої хвилі – понад 3 млрд. грн.

На що можна буде витратити свої виплати

Комунальні послуги;

українські ліки;

книги;

поштові послуги;

благодійність.

Незабаром, анонсують у міністерстві, тисячу Зеленського можна буде витратити на продукти харчування.

Варто зазначити, що зараз купити продукти за "зимову підтримку" українцям не вдасться. У супермаркетах АТБ, VARUS та Аврора, а також інтернет-магазині Rozetka такий спосіб оплати не проходить.

Що кажуть у магазинах

Представники компанії VARUS кілька днів тому в коментарі журналістам розповіли, що систему для оплати тільки планують впроваджувати, проте точні строки поки що невідомі.

В "Аврорі" журналістам повідомляли, що 10% кешбеку за програмою "Національний кешбек" за товари українського виробництва зараховується на карту, проте використовувати кошти Зимової підтримки на продукти харчування в мережі поки що не можна.

У Rozekta "Телеграфу" заявили, що використання коштів нарахованих у рамках програми "Зимова підтримка" на сайті неможливе.

Як отримати тисячу

Заявку можна подати через Дію або відділення Укрпошти до 24 грудня 2025 року.

Скільки українців вже отримали свої виплати

• 1,8 млн людей, які отримують виплати через Укрпошту;

• 1,7 млн ​​користувачів "Дія", які подали заявку 15 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".