Залужний повернувся в Україну і вже зробив фото з ялинкою (фотофакт)

Український воєначальник показав миле фото із дружиною

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, який нещодавно опублікував селфі з Іриною Білик, приїхав до України. Воєначальник показав фото із коханою дружиною на фоні ялинки.

Свіжим знімком посол поділився на своїй сторінці у Фейсбук. "Вдома найкраще", — написав Залужний під фото і додав емодзі у вигляді жовтого і блакитного сердець.

Валерій та Олена Залужні. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi/

Це не перший візит Валерія до України після його назначення на нову посаду. Востаннє він приїздив додому у вересні 2025 року і зустрів на пероні гостей зі США — держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі.

Валерій Залужний зустрічає Ентоні Блінкена і Девіда Леммі. Фото: РадіоСвобода

Чим займається Валерій Залужний у Великій Британії

Валерій Залужний працює як Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії та Північній Ірландії. На цій посаді він відповідає за просування українських інтересів, включаючи розвиток військової співпраці та підтримку України з боку Великої Британії, а також є постійним представником України при Міжнародній морській організації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про падчерку й доньку Валерія Залужного. Із Оленою воєначальник перебуває у шлюбі вже 20 років, вони не мають спільних дітей, але виховують доньок від перших шлюбів.