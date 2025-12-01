Залужный вернулся в Украину и уже сделал фото с елкой (фотофакт)

Украинский военачальник показал милое фото с женой

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, недавно опубликовавший селфи с Ириной Билык, приехал в Украину. Военачальник показал фотографии с любимой женой на фоне елки.

Свежим снимком посол поделился на своей странице в Facebook. "Дома лучше всего", — написал Залужный под фото и добавил эмодзы в виде желтого и голубого сердец.

Валерий и Елена Залужные. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi/

Это не первый визит Валерия в Украину после его назначения на новую должность. В последний раз он приезжал домой в сентябре 2025 года и встретил на перроне гостей из США — госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.

Валерий Залужный встречает Энтони Блинкена и Дэвида Лемми. Фото: РадиоСвобода

Чем занимается Валерий Залужный в Великобритании

Валерий Залужный работает как Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии. В этой должности он отвечает за продвижение украинских интересов, включая развитие военного сотрудничества и поддержку Украины со стороны Великобритании, а также является постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

