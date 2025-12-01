Залужный вернулся в Украину и уже сделал фото с елкой (фотофакт)
Украинский военачальник показал милое фото с женой
Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, недавно опубликовавший селфи с Ириной Билык, приехал в Украину. Военачальник показал фотографии с любимой женой на фоне елки.
Свежим снимком посол поделился на своей странице в Facebook. "Дома лучше всего", — написал Залужный под фото и добавил эмодзы в виде желтого и голубого сердец.
Это не первый визит Валерия в Украину после его назначения на новую должность. В последний раз он приезжал домой в сентябре 2025 года и встретил на перроне гостей из США — госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.
Чем занимается Валерий Залужный в Великобритании
Валерий Залужный работает как Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии. В этой должности он отвечает за продвижение украинских интересов, включая развитие военного сотрудничества и поддержку Украины со стороны Великобритании, а также является постоянным представителем Украины при Международной морской организации.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о падчерице и дочери Валерия Залужного. С Еленой военачальник состоит в браке уже 20 лет, у них нет общих детей, но они воспитывают дочерей от первых браков.