В Польше картофель по 3 грн. Повлияет ли импорт на цены в Украине

В прошлом году это овощ продавали дороже, чем сейчас

Стоимость картофеля в этом году по сравнению с 2024 годом снизилась, но опасения по поводу скачка цены остается. Однако здесь следует понимать, что импорт корнеплода из-за границы не будет оказывать существенного влияния на стоимость.

Об этом Сергей Рыбалко, вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля, глава ФГ "Аделаида", рассказал "Телеграфу" в материале "В Украине изменятся цены на один из самых ходовых продуктов: что повлияло на подорожание ".

Что нужно знать:

Украина уже импортирует картофель, но не для нужд потребителей

В прошлом году 1 кг корнеплода в среднем стоил 24-30 грн/кг, на рынках — 17 грн/кг.

По словам Рыбалко, в настоящее время в Польше цена картофеля в гривнах составляет 3,20-3,50 за килограмм. При этом в Украине у производителей он стоит около 6 гривен. Поэтому считать, что импорт польского картофеля поможет либо удержать цены на украинских рынках, либо даже снизить — ошибочная стратегия.

"Поляки нам экспортируют картофель. Армия его закупает", – рассказал эксперт.

По его словам, большинство крупных сельхозпроизводителей не поставляет в армию, потому что это влечет многочисленные проверки и проблемы. Поэтому потребности армии в картофеле закрывает импорт.

Цены на картофель в 2025

Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства, подтвердила, что Польша и Германия в этом году получили отличный урожай и поставляют картофель в Украину по 6-7 гривен. При этом конечный потребитель получает картофель по 15-16 грн, а не по 25 грн и больше, чем было в прошлом году.

Заметим, что в 2024 году в октябре цена картофеля составила в среднем 24-30 грн за килограмм в супермаркетах, а на оптовых базах – 17 грн. В 2025 году в этот же период среднемесячная цена корнеплода составляет 15,5о0 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость популярного праздничного продукта вырастет. Уже известно, что будет с ценами к Рождеству и Новому году.