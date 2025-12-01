Вартість популярного святкового продукту зросте. Що буде з цінами до Різдва та Нового року

Дехто задумується про запаси

Гриби традиційно присутні на різдвяних та новорічних столах українців. Зазвичай ціни на шампіньйони перед святами зростають, але масштаб подорожчання залежить від багатьох факторів.

Що треба знати:

Ціни на гриби щорічно зростають у другій половині грудня

Гриби не зберігаються довго, тому робити запаси не має сенсу

Після свят ціни зазвичай стабілізуються

Експерти поділилися з "Телеграфом" прогнозами — Ціна на популярний продукт "злетить" до свят, але не через блекаути: причини вас можуть здивувати

Як пояснив фінансовий директор грибної ферми Fungi Farm Євген Саловський, до зимових свят на гриби виникає підвищений попит, а достатньої кількості продукції немає. Тому традиційно ціни у цей час зростають.

Минулого року на новорічні свята ціни від виробника змінювалися незначно, тому що все було стабільно зі світлом. Це вже роздрібники підняли ціну, — пояснив Андрій Харченко, фермер із Житомирської області

Поточні ціни на гриби в Україні

Ігор Назар, директор ТЗОВ "РІО-ШАМПІНЬЙОН" додав, що ціни на гриби мають сезонний характер. Напередодні свят зростає споживання, й відповідно, вартість.

Чи варто запасатися грибами

Деякі українці задумуються над тим, щоб купити шампіньйони зараз, поки ціни не поповзли вгору та заморозити на майбутнє. Але виробники не бачать у цьому сенсу.

Це свіжа продукція у якої термін зберігання 5 днів, ну, 10 днів максимум. Тому це не вийде, — пояснив Євген Саловський

Шампіньйони в паніровці

Ігор Назар також не бачить сенсу робити "грибні запаси". В продажу гриби є постійно.

Навіть якщо ціни й зростуть перед святами, це тимчасово. Традиційно, після Нового року вартість грибів стабілізується.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від цін на рибу до Нового року. Скумбрія вже здорожчала, але справа не у святах.