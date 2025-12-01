Ціна на ходовий товар злетить. Як зміниться вартість популярної риби

На здорожчання впливають не тільки відключення

Вирощування прісноводної риби не сильно залежить від відключень світла, але блекаут все ж впливають на собівартість. Тому поступово ціна на сома, коропа чи товстолоба зростає.

Про це "Телеграфу" розповів Богдан Грішин, керівник ТОВ "Рибне господарство Меркурій" з Вінниці, у матеріалі "Популярний і корисний продукт дорожчає вдвічі швидше за інфляцію. Експерти прогнозують нову хвилю зростання цін".

Що треба знати:

Роздрібна ціна поступово росте на ринку

На вартість риби вливають не тільки відключення світла

Одна з проблем галузі рибальства — відсутність робочих рук

За словами Грішина, наразі суттєвого здорожчання прісноводної риби не спостерігається, що досить дивно. Адже прогнозувались чималі стрибки в ціні через регулярні відключення.

Облов риби

"В роздрібній торгівлі росте, а оптова не росте, хоча мала б підійматися, тому що податки підвищуються, затрати підвищуються, там те саме світло, і підвищується ціна на корми — пшениця, зерно, все росте", — каже експерт.

Він пояснює, що для річкових господарств блекаути критичні лише в певні періоди. Зокрема, коли йде нерестова кампанія, інкубація, тоді працюють насоси. Якщо ж світла немає, треба підключати генератори, тоді це впливає на собівартість. Грішин додає, що під час інкубації використовуються насоси для інкубаторів, де вирощується личинка. Вода має збагачуватися киснем, і для цього потрібна електроенергія.

Прісноводна риба

Ще одна проблема — дефіцит робочих рук. Рибалка каже: "Працівників уже не вистачає, тому що це, в принципі, галузь невисокооплачувана, а людей зараз всіх "повигрібали", тому шукати робітників дуже проблемно". Особливо складно знайти працівників на сезонні роботи — облови восени та навесні. Ті, хто залишились, хочуть більшу зарплату, що також впливає на собівартість продукції.

Короп

Гршин, підсумовуючи, додає, що зараз короп коштує близько 120 грн за кілограм, карась та товстолоб — по 60 грн, сом — 150 грн. Це роздрібні ціни, але експерт зазначає: оптові ціни не ростуть, хоча мали б.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці платять більше за рибу з кожним тижнем.