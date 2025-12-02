Мобілізовані у віці 50+ потрапляють у штурмовики? У ТЦК дали відповідь

Спікер ТЦК пояснив реальну ситуацію

Чоловіки після 50 років масово потрапляють у штурмові бригади — такі чутки поширюються в соцмережах. Проте представники ТЦК заперечують цю інформацію. Вік понад 50 років не є підставою для відстрочки, але й не означає автоматичного направлення на передову.

Що треба знати:

Вік 50+ не звільняє від мобілізації

П'ятдесятирічних не відправляють у штурмовики

Контракт можливий у будь-якому віці

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Детальніше читайте у матеріалі: "Де служать мобілізовані у віці 50+ і чому потрібно самим приходити до ТЦК — інтерв'ю спікера".

Представник Полтавського обласного ТЦК спростував поширені чутки. Він пояснив, що з 1 грудня кардинальних змін щодо віку призову не передбачається.

Згідно з чинним законодавством, зараз призивають чоловіків від 25 до 60 років. Виняток становлять лише ті, хто має законні підстави для відстрочки або бронювання. Вік понад 50 років не є автоматичною причиною для звільнення від мобілізації.

Якщо такий чоловік визнаний придатним за станом здоров'я і має затребувану військову спеціальність, то він підлягає призову на загальних підставах, наголосив Роман Істомін.

Спікер ТЦК розповів про реальний розподіл мобілізованих старшого віку. Переважна більшість таких людей фізично не може виконувати завдання, які потребують значних навантажень. Тому їх зазвичай направляють у підрозділи забезпечення, ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади або інші тилові частини.

Водночас п'ятдесятирічні мають право самостійно обрати собі посаду. Вони можуть добровільно підписати контракт, не чекаючи на мобілізацію. Це стосується і штурмових бригад.

Серед п'ятдесятирічних багато контрактників. Принаймні, якщо казати за рекрутинг саме ТЦК та СП, додав представник військового центру.

Сьогодні рекрутингом займаються рекрутингові підрозділи бригад, центри рекрутингу різних видів та сил ЗСУ, а також ТЦК та СП. Роман Істомін зазначив, що зараз є багато контрактників старшого віку в усіх військових формуваннях, хоча точні цифри наразі не оприлюднюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні набули чинності нові правила мобілізації. Паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаються.