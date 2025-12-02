Мобилизированные в возрасте 50+ попадают в штурмовики? В ТЦК дали ответ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спикер ТЦК объяснил реальную ситуацию
Мужчины после 50 лет массово попадают в штурмовые бригады – такие слухи распространяются в соцсетях. Однако представители ТЦК отрицают эту информацию. Возраст более 50 лет не является основанием для отсрочки, но не означает автоматического направления на передовую.
Что нужно знать:
- Возраст 50+ не освобождает от мобилизации
- Пятидесятилетних не отправляют в штурмовики
- Контракт возможен в любом возрасте
Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Детальнее читайте в материале: "Где служат мобилизованные в возрасте 50+ и почему нужно самим приходить в ТЦК — интервью спикера".
Представитель Полтавского областного ТЦК опроверг распространенные слухи. Он пояснил, что с 1 декабря кардинальных изменений по возрасту призыва не предвидится.
Согласно действующему законодательству, сейчас призывают мужчин от 25 до 60 лет. Исключение составляют только те, у кого есть законные основания для отсрочки или бронирования. Возраст более 50 лет не является автоматической причиной для освобождения от мобилизации.
Если такой мужчина признан годным по состоянию здоровья и имеет востребованную военную специальность, то он подлежит призыву на общих основаниях,
Спикер ТЦК рассказал о реальном распределении мобилизованных старшего возраста. Подавляющее большинство таких людей физически не могут выполнять задачи, требующие значительных нагрузок. Поэтому они обычно направляются в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, высшие военные учебные заведения или другие тыловые части.
В то же время пятидесятилетние вправе самостоятельно избрать себе должность. Они могут добровольно подписать контракт, не дожидаясь мобилизации. Это касается и штурмовых бригад.
Среди пятидесятилетних много контрактников. По крайней мере, если говорить о рекрутинге именно ТЦК и СП,
Сегодня рекрутингом занимаются рекрутинговые подразделения бригад, центры рекрутинга различных видов и сил ВСУ, а также ТЦК и СП. Роман Истомин отметил, что і настоящее время есть много контрактников старшего возраста во всех военных формированиях, хотя точные цифры пока не обнародуются.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине вступили в силу новые правила мобилизации. Бумажные справки с мокрой печатью больше не выдаются.