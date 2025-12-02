"Всі мають бути готові": Веніславський пояснив, чи чекати на мобілізацію жінок в Україні

Найближчим часом змін, ймовірно, не буде

Наразі в Україні не розглядається мобілізація жінок. Однак після закінчення війни все населення України має бути готовим до захисту держави.

Що потрібно знати:

І чоловіки, і жінки мають бути готові до національного спротиву

Законопроєкту, спрямованого на примусову мобілізацію жінок, немає

Усе населення можуть залучити до національного опору, військової підготовки

Сьогодні в комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися. каже нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Він також додав, що необхідно дивитися на післявоєнну ситуацію, коли Україна має готувати весь народ до спротиву. Тобто завжди потрібно бути напоготові, що у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну.

Тому після війни, коли буде укладено мирний договір (в тому чи іншому форматі), ми маємо думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни підсумував співрозмовник.

