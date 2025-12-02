"Все должны быть готовы": Вениславский пояснил, ждать ли мобилизацию женщин в Украине

В ближайшее время изменений, вероятно, не будет

В настоящее время в Украине не рассматривается мобилизация женщин. Однако после окончания войны всё население Украины должно быть готово к защите государства.

Что нужно знать:

И мужчины, и женщины должны быть готовы к национальному сопротивлению

Законопроекта, направленного на принудительную мобилизацию женщин, нет

Всё население могут привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "Уклонистам нужно усложнить жизнь: Вениславский о мобилизации, блокировании счетов и завершении войны в 2025-м".

На сегодняшний день в комитете нет ни одного законопроекта, направленного на принудительную мобилизацию женщин. В этом плане ничего не меняется, и я не думаю, что в ближайшее время что-то будет меняться говорит нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Он также добавил, что необходимо смотреть на послевоенную ситуацию, когда Украина должна будет готовить весь народ к сопротивлению. То есть, всегда нужно быть наготове, что у РФ снова может возникнуть желание напасть на Украину.

Поэтому после войны, когда будет заключен мирный договор (в том или ином формате), мы должны думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке. Поэтому я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества подытожил собеседник.

