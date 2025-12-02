В Раді роздумують над жорсткими рішеннями щодо ухилянтів. Веніславський розповів деталі

Не всі нардепи підтримують жорсткі заходи щодо тих, хто не хоче служити

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський вважає, що треба ухвалювати жорсткі рішення щодо тих, хто ухиляється від військової служби під час мобілізації. На його думку, законодавство треба змінити таким чином, щоб ці чоловіки мали достатньо великі негативні наслідки того, що вони не виконують свій конституційний обов'язок.

Що треба знати:

Наслідки ухиляння від мобілізації мають бути більш жорсткими

За це мають блокувати рахунки та забирати право керувати автомобілем

Можливість впровадити такі рішення розглядають у Раді, але не всі нардепи це підтримують

Про це та інші актуальні питання мобілізації він розповів у інтерв'ю "Телеграфу": Ухилянтам треба ускладнити життя: Веніславський про мобілізацію, блокування рахунків і завершення війни в 2025-му

Як і пропонувалося з самого початку в законопроєкті: якщо людина самовільно залишила військову частину, або не з'явилася в ТЦК, то для неї мають наступати певні негативні наслідки, які ускладнюють її життя: [заборона] керування автомобілем, блокування рахунків, — заявив Вениславський

Він навів аналогію, що коли людина не сплачує комунальні послуги, маючи гроші, то обленерго звертається в дуже спрощеному порядку до суду, і кошти людини блокуються одразу на всіх її рахунках. Людина не може користуватися власними грошами доти, доки не сплатить борг за комуналку. У Раді працюють над подібними механізмами для ухилянтів.

А коли людина не виконує свій конституційний обов'язок, таких простих механізмів реагування не існує. Тому над цим ми працюємо. Але далеко не всі колеги готові включатися і підтримувати такі ініціативи, Федір Веніславський

Нагадаємо, письменник та засновник "Братства" Дмитро Корчинський в інтерв'ю "Телеграфу" заявив, що лагідної мобілізації в Україні не може бути. А тих українців, які нападають чи опираються ТЦК, необхідно "жорстко карати".