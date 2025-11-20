"Покращити систему мобілізації неможливо": Корчинський дав радикальний рецепт

Держава "має примушувати" громадян до свого захисту

Лагідної мобілізації в Україні не може бути. А тих українців, які нападають чи опираються ТЦК, необхідно "жорстко карати".

Що потрібно знати:

Нові покарання ТЦК у разі неправових дій недоречні.

Корчинський за те, щоб держава проявляла силу під час мобілізації.

Він вважає сучасні суспільні настрої в Україні неправильними.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив письменник та засновник "Братства" Дмитро Корчинський.

Детальніше читайте у матеріалі: "Якщо натовп хоче крові, її має дати Зеленський: Корчинський про Міндіча, "дах" НАБУ, Покровськ і мобілізацію".

Він вважає, що якщо в Україні є люди, які не хочуть йти захищати Батьківщину, то їх можна змусити до цього лише державним примусом.

Все! Інших способів не існує. Значить, цей державний примус має бути здійснений. Чи буде подобатися коли-небудь людям цей державний примус? Ніколи. Для того, щоб було все безконфліктно, потрібно впровадити більш жорсткі покарання для тих, хто нападає чи опирається ТЦК. Коли люди будуть знати, що їм загрожує довічне покарання за напад на ТЦК, вони, мабуть, на ТЦК нападати не будуть. сказав Корчинський

На його думку, коли люди знатимуть, що їм загрожує довічне покарання за напад на ТЦК, такі ситуації перестануть відбуватися.

В усіх країнах в умовах масштабної, тотальної війни здійснювалася мобілізація і дезертирів розстрілювали, ухилянтів знищували. Так було під час Першої світової війни, під час Другої світової. По-іншому просто не буває. І в певні моменти держава повинна проявляти силу. Зараз саме такий момент. Держава має проявити силу. Лагідної мобілізації не може бути в принципі, ніде, ніколи, ні за яких обставин. зазначив письменник

При цьому механізми покарання для самих ТЦК у разі неправових дій Корчинський вважає недоречними. Він назвав тих, хто просуває такі ідеї та законопроєкти популістами, які намагаються потрапити в суспільні настрої.

А суспільні настрої – це л*йно. Їх потрібно виправляти жорстокими способами в умовах війни… Між іншим, у нас і так ТЦКшники караються. Ми чуємо про покарання ТЦКшників, а про покарання тих, хто на них нападає, ми не чуємо. У нас часто ТЦК бояться опиратися нападам, тому що вони знають, ти будеш опиратися нападу, і тебе потім твоє ж начальство просто з’їсть. додав Корчинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат Здебський розкрив, коли розпочнеться мобілізація жінок.