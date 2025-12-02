В Раде раздумывают над жесткими решениями по уклонистам. Вениславский рассказал детали

Не все нардепы поддерживают жесткие меры по отношению к тем, кто не хочет служить

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский считает, что нужно принимать жесткие решения относительно уклоняющихся от военной службы во время мобилизации. По его мнению, законодательство следует изменить таким образом, чтобы эти мужчины имели достаточно большие негативные последствия того, что они не выполняют свой конституционный долг.

Что нужно знать:

Последствия уклонения от мобилизации должны быть более жесткими

За это должны блокировать счета и забирать право управлять автомобилем

Возможность внедрить такие решения рассматривается в Раде, но не все нардепы это поддерживают

Как и предлагалось с самого начала в законопроекте: если человек самовольно покинул военную часть, или не явился в ТЦК, то для него должны наступать определенные негативные последствия, осложняющие его жизнь: [запрет] вождения, блокирование счетов, — заявил Вениславский

Он привел аналогию, что когда человек не платит за коммунальные услуги, имея деньги, то облэнерго обращается в очень упрощенном порядке в суд, и средства человека блокируются сразу на всех его счетах. Человек не может пользоваться собственными деньгами, пока не оплатит долг за коммуналку. В Раде работают над подобными механизмами для уклонистов.

А когда человек не выполняет свою конституционную обязанность, таких простых механизмов реагирования не существует. Поэтому над этим мы работаем. Но далеко не все коллеги готовы включаться и поддерживать такие инициативы, Федор Вениславский

Напомним, писатель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский в интервью "Телеграфу" заявил, что "ласковой" мобилизации в Украине не может быть. А тех украинцев, которые нападают или противятся ТЦК, необходимо "жестко наказывать".