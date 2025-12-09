До ліги фігурантів справи Міндіча не дотягує: як застава Скороход контрастує з іншими гучними підозрюваними

Нардепка отримала "лайтовий" запобіжний захід

Народній депутатці України Анні Скороход, якій нещодавно повідомили про підозру, обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн застави, який внесли менше, ніж за годину. Вона мусить здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Варто зазначити, що антикорупційний орган не назвав прізвища фігурантки, але воно всім відоме.

Анні Скороход призначили суму застави

"9 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС (Вищий антикорупційний суд – ред.) застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн 28 тис. грн застави до народного депутата, якого викрили спільно з іншими особами на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", – йдеться у публікації.

Антикорупційні прокурори також повідомили, що підозрювану зобов'язали:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не залишати територію України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, на підставі яких вона може виїхали з країни;

носити електронний засіб контролю.

Анна Скороход

Застави у справі "Енергоатому"

"Телеграф" вирішив порівняти запобіжний захід Скороход із сумами застав, які ВАКС призначив іншим підозрюваним останнім часом. Йдеться про фігурантів справи НАБУ та САП про масштабне розкрадання в "Енергоатомі"

Кілька тижнів тому суд відправив чотирьох фігурантів під варту із можливістю внесення застави:

Леся Устименко , працівниця бек-офісу – 25 млн грн

, працівниця бек-офісу – Дмитро Басов , виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Тенор), колишній співробітник Генеральної прокуратури – 40 млн грн

, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Тенор), колишній співробітник Генеральної прокуратури – Ігор Фурсенко ("Рьошик"), за версією слідства, головний бухгалтер схеми – 95 млн грн

("Рьошик"), за версією слідства, головний бухгалтер схеми – Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики (Рокет) – 126 млн грн

Отже Анна Скороход отримала у порівнянні з цими цифрами невеликий розмір застави, але у цих справах фігурують суми заподіяної шкоди різного порядку.

Раніше Служба безпеки України разом із детективами НАБУ та прокурорами САП викрили у столиці організоване злочинне угруповання. Очолювати його могла народна депутатка. 5 грудня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання Анни Скороход та в інших локаціях.