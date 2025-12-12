Дронів та ракет буде більше. В "Українській бронетехніці" анонсували плани на 2026

Деякі проєкти почнуть реалізовувати вже зараз

У підприємстві "Українська бронетехніка" розповіли про плани на 2026 рік. У них входить розширення сегмента до створення ракет та навіть БПЛА.

Про це розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас. За його словами, на 2026 рік компанія має великі плани, які укріпляють український військовопромисловий комплекс (ВПК).

"Наші плани на 2026 рік – це нові сегменти. Можливо, ракети, можливо, безпілотники. Щось летальне та цікаве… Можливо, якісь комплекси, адже ми постійно перебуваємо в процесі розробки", — сказав Бельбас.

Він наголосив, що компанія ще до кінця року планує запустити кілька проєктів з іноземними урядами.

"Далі – масштабування, масштабування, масштабування", — додав Бельбас.

За його словами, Росія розвиває оборонку та виробляє зброю в великих масштабах, відповідно, щоб перемогти Україні потрібно забезпечити Сили Оборони зброю та технікою "у обсягах, співмірних з їхніми".

"Ми маємо забезпечувати Збройним силам постачання в обсягах, співмірних із їхніми. Тоді лінія фронту буде стабільною, будемо боротися в технологіях і в мобілізації людей. Для цього потрібне масштабування, воно ключове в цій війні на виживання. Якщо на початку було важливо розгорнути Збройні сили, провести мобілізацію тощо, то у перспективі потрібні економічна стійкість і безперервне, ритмічне постачання у значних обсягах", — переконаний генеральний директор "Української бронетехніки".

