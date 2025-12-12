Дронов и ракет будет больше. В "Украинской бронетехнике" анонсировали планы на 2026 год

Некоторые проекты начнут реализовывать уже сейчас

В предприятии "Украинская бронетехника" рассказали о планах на 2026 год. В них входит расширение сегмента для создания ракет и даже БПЛА.

Об этом рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. По его словам, на 2026 год у компании есть большие планы, которые укрепляют украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

"Наши планы на 2026 год – это новые сегменты. Возможно, ракеты, возможно, беспилотники. Что-то летальное и интересное… Возможно, какие-то комплексы, так как мы постоянно находимся в процессе разработки", — сказал Бельбас.

Он подчеркнул, что компания еще до конца года планирует запустить несколько проектов с иностранными правительствами.

"Дальше – масштабирование, масштабирование, масштабирование", — добавил Бельбас.

По его словам, Россия развивает оборонку и производит оружие в больших масштабах, соответственно, чтобы Украине победить, нужно обеспечить Силы Обороны оружие и техникой "в объемах, соизмеримых с их".

"Мы должны обеспечивать Вооруженным силам поставки в объемах, соизмеримых с их. Тогда линия фронта будет стабильной, будем бороться в технологиях и в мобилизации людей. Для этого нужно масштабирование, оно ключевое в этой войне на выживание. Если в начале было важно развернуть Вооруженные силы, провести мобилизацию и т.п. ритмические поставки в значительных объемах", — убежден генеральный директор "Украинской бронетехники".

