В Україну йде серйозне похолодання: де чекати снігу та морозів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Холодні повітряні маси з Фінляндії принесуть в Україну зниження температур та штормовий вітер
На вихідних у деяких регіонах України очікується сніг. Також синоптики попереджають про зниження температур до -7 градусів і штормовий вітер.
За даними погодного радара Ventusky, невеликий сніг місцями пройде у суботу. Однак він розгорнеться на повну силу вже наступного дня.
Снігопад
У суботу, 13 грудня, вже вночі сніжитиме у Сумській та Чернігівській областях, а під ранок сніжинки можна буде побачити на Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині.
Вже до 8 ранку снігопад дістанеться Дніпропетровської області та навіть Азовського узбережжя. Слід зазначити, що сніг йтиме місцями і не надто довго. Вже до полудня ця репетиція припиниться.
У неділю, 14 грудня, вночі снігопад розпочнеться у Рівненській та Житомирській областях. Слід зазначити, що місцями він переходитиме в дощ. Також дощі очікуються на Волині та Хмельниччині.
До 8-ї ранку на Рівненщині сніг остаточно перетвориться на дощ, натомість продовжить сипати на Житомирщині, наступаючи на Київську, Чернігівську, а також частини Черкаської та Кіровоградської областей. У цей час у західних регіонах розширюватиме свою присутність дощ.
Ближче до полудня опади вже накриють половину країни, а близько 14 години передові сніжинки підбиратимуться до Чорного моря в Миколаївській області. Як видно на карті, снігова завіса нібито поставила собі за мету розрізати країну навпіл, просуваючись з півночі на південь.
З настанням темряви атмосферний фронт почне рухатись на південний схід, сніг накриє Харків, Донецьк та Мелітополь, вийшовши до Азовського узбережжя.
Натомість метеорологи Українського гідрометцентру малюють нам дещо іншу картину. За їх прогнозом, у суботу вночі невеликий дощ зі снігом пройде усією територією України, а вдень опадів не очікується. Синоптики попереджають про похолодання на кілька градусів.
Штормовий вітер
Крім того, Укргідрометцентр оголосив на 13 грудня І (жовтий) рівень небезпеки в прикарпатських регіонах через туман, а по всьому Лівобережжю через штормові пориви вітру до 20 метрів за секунду.
У неділю фахівці прогнозують дощ із мокрим снігом майже у кожному регіоні країни. Також варто зазначити, що зниження температур продовжиться на півночі та сході – там стовпчики термометрів впадуть до -7 градусів. Практично скрізь очікується вітер до 12 метрів за секунду, принаймні вдень.
Похолодання йде із Фінляндії
Як розповів український синоптик Ігор Кібальчич, з 13 грудня на тлі зростання атмосферного тиску в Україну почнуть надходити холодніші повітряні маси з Фінляндії та Кольського півострова.
Поступово, починаючи з північних та східних регіонів, з 13 грудня розпочнеться зниження температури, яке найбільше торкнеться Лівобережної частини країни. Вночі температура повітря там знизиться до -2...-8°С, вдень -4...+1°С. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром північного та північно-західного напрямку, швидкість якого 13 грудня місцями може досягати 15-20 м/с.
Нагадаємо, погода на Харківщині у вихідні може створити серйозні труднощі для водіїв та пішоходів. Синоптики прогнозують сильний вітер та ожеледицю.