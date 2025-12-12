В Україну йде серйозне похолодання: де чекати снігу та морозів

Холодні повітряні маси з Фінляндії принесуть в Україну зниження температур та штормовий вітер

На вихідних у деяких регіонах України очікується сніг. Також синоптики попереджають про зниження температур до -7 градусів і штормовий вітер.

За даними погодного радара Ventusky, невеликий сніг місцями пройде у суботу. Однак він розгорнеться на повну силу вже наступного дня.

Снігопад

У суботу, 13 грудня, вже вночі сніжитиме у Сумській та Чернігівській областях, а під ранок сніжинки можна буде побачити на Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині.

2:00 13 грудня 2025

5:00 13 грудня 2025

Вже до 8 ранку снігопад дістанеться Дніпропетровської області та навіть Азовського узбережжя. Слід зазначити, що сніг йтиме місцями і не надто довго. Вже до полудня ця репетиція припиниться.

8:00 13 грудня 2025

У неділю, 14 грудня, вночі снігопад розпочнеться у Рівненській та Житомирській областях. Слід зазначити, що місцями він переходитиме в дощ. Також дощі очікуються на Волині та Хмельниччині.

2:00 14 грудня 2025

До 8-ї ранку на Рівненщині сніг остаточно перетвориться на дощ, натомість продовжить сипати на Житомирщині, наступаючи на Київську, Чернігівську, а також частини Черкаської та Кіровоградської областей. У цей час у західних регіонах розширюватиме свою присутність дощ.

8:00 14 грудня 2025

Ближче до полудня опади вже накриють половину країни, а близько 14 години передові сніжинки підбиратимуться до Чорного моря в Миколаївській області. Як видно на карті, снігова завіса нібито поставила собі за мету розрізати країну навпіл, просуваючись з півночі на південь.

11:00 14 грудня 2025

З настанням темряви атмосферний фронт почне рухатись на південний схід, сніг накриє Харків, Донецьк та Мелітополь, вийшовши до Азовського узбережжя.

17:00 14 грудня 2025

Натомість метеорологи Українського гідрометцентру малюють нам дещо іншу картину. За їх прогнозом, у суботу вночі невеликий дощ зі снігом пройде усією територією України, а вдень опадів не очікується. Синоптики попереджають про похолодання на кілька градусів.

Прогноз Укргідрометцентру на 13 грудня 2025

Штормовий вітер

Крім того, Укргідрометцентр оголосив на 13 грудня І (жовтий) рівень небезпеки в прикарпатських регіонах через туман, а по всьому Лівобережжю через штормові пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Попередження Укргідрометцентру на 13 грудня 2025 року

У неділю фахівці прогнозують дощ із мокрим снігом майже у кожному регіоні країни. Також варто зазначити, що зниження температур продовжиться на півночі та сході – там стовпчики термометрів впадуть до -7 градусів. Практично скрізь очікується вітер до 12 метрів за секунду, принаймні вдень.

Прогноз Укргідрометцентру на 14 грудня 2025 року

Похолодання йде із Фінляндії

Як розповів український синоптик Ігор Кібальчич, з 13 грудня на тлі зростання атмосферного тиску в Україну почнуть надходити холодніші повітряні маси з Фінляндії та Кольського півострова.

Поступово, починаючи з північних та східних регіонів, з 13 грудня розпочнеться зниження температури, яке найбільше торкнеться Лівобережної частини країни. Вночі температура повітря там знизиться до -2...-8°С, вдень -4...+1°С. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром північного та північно-західного напрямку, швидкість якого 13 грудня місцями може досягати 15-20 м/с.

Нагадаємо, погода на Харківщині у вихідні може створити серйозні труднощі для водіїв та пішоходів. Синоптики прогнозують сильний вітер та ожеледицю.