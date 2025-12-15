Коли можуть скасувати графіки відключень? Ексміністр енергетики дала чіткий прогноз

Експертка пояснила, від чого це залежить

Графіки відключень електроенергії в Україні збережуться щонайменше на всю зиму. Їхня жорсткість напряму залежатиме від погоди та рівня споживання у конкретному регіоні. За зниження температури навантаження на енергосистему зростає, що автоматично збільшує дефіцит електроенергії.

Що треба знати:

Дефіцит не є однаковим всюди

Цифри залежать від навантаження

Ситуація різна навіть у сусідніх областях

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповіла Ольга Буславець, міністр енергетики України у 2020 році, Заслужений енергетик України, кандидат технічних наук. Детальніше читайте у матеріалі: "300 МВт додадуть вже скоро: ексміністр назвала точну дату покращення ситуації зі світлом в Україні".

Ексміністерка наголосила, що відключення безпосередньо залежать від температури повітря, і навіть незначне похолодання одразу впливає на баланс в енергосистемі. За її словами, кожен градус морозу додає споживання, через що зростає дефіцит електроенергії.

Ми житимемо в жорстких графіках обмежень протягом цієї зими. Це залежатиме від погоди, адже кожен градус мінуса додає споживання, а отже — збільшує дефіцит, пояснила Ольга Буславець.

Вона також звернула увагу, що загальні цифри дефіциту не можна застосовувати до всієї країни. За словами експертки, важливо враховувати умови в конкретному регіоні, температуру та рівень споживання.

Коли називають якусь цифру дефіциту, потрібно розуміти, на які умови вона розрахована — на яку температуру і для якого регіону, зазначила ексміністерка.

Ольга Буславець підкреслила, що середні показники не відображають реальну ситуацію на місцях. Через це в одних областях обмеження можуть бути мінімальними, тоді як в інших — значно жорсткішими в той самий період.

