Когда могут отменить графики отключений? Экс-министр энергетики дала четкий прогноз
Эксперт объяснила, от чего это зависит
Графики отключений электроэнергии в Украине сохранятся как минимум на всю зиму. Их жесткость напрямую зависит от погоды и уровня потребления в конкретном регионе. При понижении температуры нагрузки на энергосистему возрастает, что автоматически увеличивает дефицит электроэнергии.
Что нужно знать:
- Дефицит не одинаков везде
- Цифры зависят от нагрузки
- Ситуация разная даже в соседних областях
Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказала Ольга Буславец, министр энергетики Украины в 2020 году, Заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук. Детальнее читайте в материале: "300 МВт прибавят уже скоро: эксминистр назвала точную дату улучшения ситуации со светом в Украине".
Экс-министр подчеркнула, что отключения напрямую зависят от температуры воздуха и даже незначительное похолодание сразу влияет на баланс в энергосистеме. По ее словам, каждый градус мороза прибавляет потребление, из-за чего растет дефицит электроэнергии.
Мы будем жить в жестких графиках ограничений в течение этой зимы. Это будет зависеть от погоды, ведь каждый градус минуса прибавляет потребление, а значит, увеличивает дефицит,
Она также обратила внимание, что общие цифры дефицита нельзя применять ко всей стране. По словам эксперта, важно учитывать условия в конкретном регионе, температуру и уровень потребления.
Когда называют какую-то цифру дефицита, нужно понимать, на какие условия она рассчитана — на какую температуру и для какого региона?
Ольга Буславец подчеркнула, что средние показатели не отражают реальную ситуацию на местах. Поэтому в одних областях ограничения могут быть минимальными, тогда как в других — более жесткими в тот же период.
