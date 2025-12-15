Когда могут отменить графики отключений? Экс-министр энергетики дала четкий прогноз

Эксперт объяснила, от чего это зависит

Графики отключений электроэнергии в Украине сохранятся как минимум на всю зиму. Их жесткость напрямую зависит от погоды и уровня потребления в конкретном регионе. При понижении температуры нагрузки на энергосистему возрастает, что автоматически увеличивает дефицит электроэнергии.

Что нужно знать:

Дефицит не одинаков везде

Цифры зависят от нагрузки

Ситуация разная даже в соседних областях

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказала Ольга Буславец, министр энергетики Украины в 2020 году, Заслуженный энергетик Украины, кандидат технических наук. Детальнее читайте в материале: "300 МВт прибавят уже скоро: эксминистр назвала точную дату улучшения ситуации со светом в Украине".

Экс-министр подчеркнула, что отключения напрямую зависят от температуры воздуха и даже незначительное похолодание сразу влияет на баланс в энергосистеме. По ее словам, каждый градус мороза прибавляет потребление, из-за чего растет дефицит электроэнергии.

Мы будем жить в жестких графиках ограничений в течение этой зимы. Это будет зависеть от погоды, ведь каждый градус минуса прибавляет потребление, а значит, увеличивает дефицит, объяснила Ольга Буславец.

Она также обратила внимание, что общие цифры дефицита нельзя применять ко всей стране. По словам эксперта, важно учитывать условия в конкретном регионе, температуру и уровень потребления.

Когда называют какую-то цифру дефицита, нужно понимать, на какие условия она рассчитана — на какую температуру и для какого региона? отметила экс-министр.

Ольга Буславец подчеркнула, что средние показатели не отражают реальную ситуацию на местах. Поэтому в одних областях ограничения могут быть минимальными, тогда как в других — более жесткими в тот же период.

