Летів на курорт до Єгипту через Київ. Радари показали дивний літак над Україною
-
-
Борт належить білоруській авіакомпанії "Belavia"
У небі над Україною радари зафіксували проліт пасажирського літака. Йдеться про борт Boeing 737-800 (В738).
Що треба знати:
- Радари помітили пасажирський борт над Київською областю
- Літак прямував з Білорусі до Єгипту 6 листопада
- Карта польоту цього рейсу може свідчити про збій радара
За даними порталу AirNav Radar, літак над Україною було зафіксовано 6 листопада ввечері. Ймовірніше, ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
За даними радара, борт рейсу B28213/BRU8214 компанії Belavia вилетів о 14:07 з Мінська, Білорусь, та приземлився о 19:17 у Хургаді, Єгипет. Політ тривав понад шість годин. За цей час борт нібито перетнув закритий повітряний простір в Україні та долетів майже до Києва, що добре показано на карті нижче.
Зауважимо, що мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини:
- передача спотворених даних про місцеперебування літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі.
Що відомо про літак
Boeing 737-800 — це пасажирський реактивний літак, який розробила та виробляє компанія Boeing Commercial Airplanes. Цей борт має 162-189 місць та може долати відстань понад 5 665 км. Вартість одного літака складає приблизно від 51,5 млн до 87 млн доларів.
Цей борт призначений для середньомагістральних рейсів та використовується багатьма авіакомпаніями по всьому світу. За останніми даними, білоруська авіакомпанія "Belavia" має лише 5 бортів В737.
