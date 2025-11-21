Летів на курорт до Єгипту через Київ. Радари показали дивний літак над Україною

Борт належить білоруській авіакомпанії "Belavia"

У небі над Україною радари зафіксували проліт пасажирського літака. Йдеться про борт Boeing 737-800 (В738).

Що треба знати:

Радари помітили пасажирський борт над Київською областю

Літак прямував з Білорусі до Єгипту 6 листопада

Карта польоту цього рейсу може свідчити про збій радара

За даними порталу AirNav Radar, літак над Україною було зафіксовано 6 листопада ввечері. Ймовірніше, ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Дані рейсу, який зафіксували радари над Україною

За даними радара, борт рейсу B28213/BRU8214 компанії Belavia вилетів о 14:07 з Мінська, Білорусь, та приземлився о 19:17 у Хургаді, Єгипет. Політ тривав понад шість годин. За цей час борт нібито перетнув закритий повітряний простір в Україні та долетів майже до Києва, що добре показано на карті нижче.

Літак на карті

Радари зфіксували літк над Україною 6 листопада

Зауважимо, що мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини:

передача спотворених даних про місцеперебування літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі.

Що відомо про літак

Boeing 737-800 — це пасажирський реактивний літак, який розробила та виробляє компанія Boeing Commercial Airplanes. Цей борт має 162-189 місць та може долати відстань понад 5 665 км. Вартість одного літака складає приблизно від 51,5 млн до 87 млн доларів.

Boeing 737-800

Цей борт призначений для середньомагістральних рейсів та використовується багатьма авіакомпаніями по всьому світу. За останніми даними, білоруська авіакомпанія "Belavia" має лише 5 бортів В737.

