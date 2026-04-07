Поліція перевірятиме українців на Великдень. Які документи треба мати при собі

На Великдень, 12 квітня, поліція в Україні проводитиме додаткові заходи з перевірки людей. Головна мета — забезпечити правопорядок та безпеку під час свята.

Як зазначила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс, передає "Укрінформ", правоохоронці проводять такі заходи щороку. В цьому немає нічого особливого чи приводу для паніки, однак українці повинні мати при собі певні документи.

"Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь", — заявила Гірдвіліс.

За її словами, також можуть бути вибіркові поверхневі перевірки: "виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей".

Які документи слід мати у разі перевірки поліції

В Україні під час дії воєнного стану громадянин повинен при собі мати документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина, закордонний паспорт чи застосунок "Дія" з відповідними документами. При цьому чоловіки 18-60 років мають пред'являти у разі перевірки військово-обліковий документ або "Резерв+", водії — посвідчення водія, техпаспорт та страховку.

Поліцейський, звертаючись до громадянина, повинен:

Назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання;

Пред’явити своє службове посвідчення;

Дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;

Поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у руках.

