Поліція перевірятиме українців на Великдень. Які документи треба мати при собі
Ці заходи правоохоронці проводять щороку
На Великдень, 12 квітня, поліція в Україні проводитиме додаткові заходи з перевірки людей. Головна мета — забезпечити правопорядок та безпеку під час свята.
Як зазначила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс, передає "Укрінформ", правоохоронці проводять такі заходи щороку. В цьому немає нічого особливого чи приводу для паніки, однак українці повинні мати при собі певні документи.
"Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь", — заявила Гірдвіліс.
За її словами, також можуть бути вибіркові поверхневі перевірки: "виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей".
Які документи слід мати у разі перевірки поліції
В Україні під час дії воєнного стану громадянин повинен при собі мати документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина, закордонний паспорт чи застосунок "Дія" з відповідними документами. При цьому чоловіки 18-60 років мають пред'являти у разі перевірки військово-обліковий документ або "Резерв+", водії — посвідчення водія, техпаспорт та страховку.
Поліцейський, звертаючись до громадянина, повинен:
- Назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання;
- Пред’явити своє службове посвідчення;
- Дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
- Поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у руках.
