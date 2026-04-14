"Коли показуєш всі свої іграшки": фото Зеленського з ракетами завірусилося та стало мемом

Олена Руденко
Глава держави показав новітнє озброєння Новина оновлена 14 квітня 2026, 07:06
Глава держави показав новітнє озброєння.

В мережі здійнялася хвиля гумору

Фото президента України зі зразками сучасної української далекобійної зброї викликало іронію та жарти. Глава держави показав знімок 13 квітня, з нагоди Дня працівників оборонно-промислового комплексу України.

У Telegram-каналі президента опубліковано кілька знімків зразків української зброї. На одному з них — Зеленський на її тлі, саме ця фотографія викликала хвилю іронії.

Зеленський показав українську зброю
Цей знімок розвеселив українців

"Коли в п'ять років фотографуєшся з усіма своїми іграшками", — підписали фото в одному з мемів.

Мем про Зеленського на тлі ракет
Автор іншого мему провів аналогію з іграшками для дорослих.

Жарт про Зеленського на тлі зброї
В коментарях також не лишили це фото поза увагою. Хтось закликає використати цю зброю проти Росії, хтось іронізує, що російська "денацифікація" вдалася. Є й такі, хто бачить у цьому піар та "Квартал 95".

Ось деякі з коментарів:

  • Коли сфотографувався зі своїми іграшками у дитинстві
  • Квартал 95 продовжується
  • "Саня, давай замутимо фоточек в інсту"
  • Досить вже фотографій, час запускати вже давно
  • Дракарис
  • Оце так денацифікація

#Зброя #Фото #Меми #Володимир Зеленський #Гумор