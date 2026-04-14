"Коли показуєш всі свої іграшки": фото Зеленського з ракетами завірусилося та стало мемом

В мережі здійнялася хвиля гумору

Фото президента України зі зразками сучасної української далекобійної зброї викликало іронію та жарти. Глава держави показав знімок 13 квітня, з нагоди Дня працівників оборонно-промислового комплексу України.

У Telegram-каналі президента опубліковано кілька знімків зразків української зброї. На одному з них — Зеленський на її тлі, саме ця фотографія викликала хвилю іронії.

"Коли в п'ять років фотографуєшся з усіма своїми іграшками", — підписали фото в одному з мемів.

Автор іншого мему провів аналогію з іграшками для дорослих.

В коментарях також не лишили це фото поза увагою. Хтось закликає використати цю зброю проти Росії, хтось іронізує, що російська "денацифікація" вдалася. Є й такі, хто бачить у цьому піар та "Квартал 95".

Ось деякі з коментарів:

Коли сфотографувався зі своїми іграшками у дитинстві

Квартал 95 продовжується

"Саня, давай замутимо фоточек в інсту"

Досить вже фотографій, час запускати вже давно

Дракарис

Оце так денацифікація

