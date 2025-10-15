У справі Фаріон з'явився таємний свідок - підозрюваний у вбивстві відреагував на це неадекватно (фото)

Донька Фаріон покладає надії на покази свідка, що нібито бачив вбивцю матері

В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон відзначився дивною поведінкою на судовому засіданні у середу, 15 жовтня. Хлопець влігся на лаву в "акваріумі" — скляному боксі для підсудних.

Що треба знати:

Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко під час засідання демонстрував зневагу до суду

Його адвокати заперечували проти допиту таємного свідка в режимі анонімності

Донька Фаріон анонсує викриття Зінченка за допомогою таємного свідка

Як розповідає "Суспільне", в судовому засіданні беруть участь захисники Зінченка Ігор Сулима і Володимир Вороняк, прокурор Дмитро Петльований і донька Фаріон Софія Особа. Прокурор подав клопотання про допит свідка у режимі відеоконференції.

Поки Зінченко "відпочивав" на лаві підсудних, його група підтримки активно працювала. На одному з фото з зали суду видно жінку, що стоїть поруч з боксом для підсудних у футболці з його фото та написом "Зінченко невинний".

Зінченко влігся на лаву підсудних. Фото: Стас Юрченко

Зінченко лежить, а група підтримки працює

Адвокат Володимир Вороняк подав письмове заперечення. Йдеться про таємного свідка, який бачив вбивцю без маскування. Його допит анонсувала донька Ірини Фаріон Софія Особа на минулому засідання. Колегія суддів постановила задовольнити заперечення захисту частково.

Допитати свідка у судовому засіданні в приміщенні Личаківського району міста Львова в режимі відеоконференції за умов, що унеможливлюють ідентифікацію свідка, — зачитав рішення суддя

Наступне засідання відбудеться у вівторок, 21 жовтня, о 14:00. Донька Фаріон подякувала таємному свідку, який погодився надати покази.

Я хочу наперед подякувати таємному свідку, який проявив свою гідність як чоловік і не побоявся, тому що "санитар общества", напевно, трохи трясе колінцями, коли побачить його вживу, таємного свідка, який розповість все, як він його бачив у лісосмузі, Софія Особа

Вбивство Фаріон — що відомо

Ввечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її будинку у Львові. Мовознавицю госпіталізували з важкими травмами, але в лікарні вона померла. 25 липня, правоохоронці затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка у Дніпрі за підозрою у вбивстві Фаріон.

Наступного дня суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Зінченку інкримінували умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння зброєю. У рамках досудового розслідування було проведено понад 60 експертиз та допитано понад 1500 свідків. Обвинувальний акт із 30 томами матеріалів передали до суду 26 грудня 2024 року. Тривають судові засідання.

