Що не так із відносинами Ізраїлю та України: чому ситуація із зерном не показник

Закулісні фактори та недосконала координація ускладнюють двосторонні контакти

Відносини між Україною та Ізраїлем не зводяться до окремих інцидентів, як, наприклад, із краденим зерном. Їх необхідно вибудовування постійних механізмів взаємодії.

Про це політик і дипломат Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, гучна ситуація із зерном, вивезеним із окупованих територій нашої країни, насправді не відображає характер відносин між Ізраїлем та Україною.

"Це реалізація принципу "злодій має сидіти у в’язниці". Це кримінальний процес. Це злодії в Москві й Ізраїлі. Російський кримінал знайшов таких же візаві в Ізраїлі. Ізраїльський кримінал "кришується" в кабінетах влади, адже те, як поводили себе Міністерство закордонних справ, портові, митні, прикордонні служби, явно свідчить, що там є "дах", — пояснив він.

Дипломат додав, що кожна країна має свою тактику, стратегію міжнародних відносин і зовнішню політику. В Ізраїлю зовнішня політика ще молода, іноді країна може поводитися емоційно чи навіть агресивно.

"Причина в тому, що Ізраїль ще продовжує вироблення зовнішньої політики. Якщо ми беремо кадровий потенціал, то він не має школи. І все це відображається на стилі спілкування, тактиці, доктринальних речах. І вимагати від них більшого я б не став. Ізраїльської дипломатичної школи не існує. Існує набір дипломатів (серед них є маститі дипломати), але система така, яку можна було виростити за ці роки", — сказав Безсмертний.

Україна та Ізраїль мають точки дотику — обидві країни захищають свободу і демократію у світі. Це два фронти однієї війни.

"Але ж не треба далеко ходити, історія говорить про те ж саме. До Перл-Гарбора це теж були дві несумісні планети. Та настає момент, коли приходить просвітління. На жаль, історія свідчить про те, що просвітління приходить із кровопусканням. По-іншому не буває", — аргументував експерт.

Україна хотіла б, щоб Ізраїль був партнером та союзником, але в нього є певна тактика та стратегія. Тому, на думку Безсмертного, необхідно виробляти механізми, що дозволяють контактувати та вирішувати проблеми.

"Тут потрібна витримка, максимальний професіоналізм та активна позиція дипломатичного корпусу", — підсумував він.

Роман Безсмертний. Фото: Facebook

Скандал у зерном — історія та фінал

Дипломатична криза завершилася за чотири дні — 26 квітня стало відомо, що корабель, на якому може бути зерно з окупованих територій, прибуло до Хайфи. Це вже не перше судно, яке перевозило таке вкрадене зерно та розвантажувалося в Ізраїлі. МЗС України і раніше зверталося до Ізраїлю із цим питанням, але тоді було нібито надто пізно для затримання судна.

28 квітня Україна вручила ноту протесту послу Ізраїлю, а 29 квітня надіслала пакет документів для арешту судна. Про готовність до запровадження санкцій оголошували як в Україні, так і в Європейському Союзі. За попередніми оцінками, на кораблі було близько 20 тис. тонн ячменю та близько 6 тис. тонн загальною вартістю близько 7 млн. доларів США.

Panormitis

У результаті ізраїльський імпортер "Ценципер" відмовився від розвантаження зерна, що незаконно перевозилося з окупованої частини України. Головна причина — побоювання щодо введення санкцій від ЄС через зв’язки з Росією. Російське судно Panormitis залишило узбережжя Ізраїлю, а постачальник буде зобов’язаний знайти інше місце для розвантаження товару.

Сибіга раніше повідомляв, що у січні-квітні 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 рейсів з українських портів на тимчасово окупованих територіях до третіх країн, перевозячи незаконно вивезене зерно. За цей період з окупованих територій було експортовано понад 850 тис. тонн зерна, з яких понад половину вивезено із Севастополя, ще 13% — із портів Маріуполя та Бердянська.

