Что не так с отношениями Израиля и Украины: почему ситуация с зерном не показатель

Закулисные факторы и несовершенная координация усложняют двусторонние контакты

Отношения между Украиной и Израилем не сводятся к отдельным инцидентам, как, например, с краденным зерном. Для них необходимо выстраивание постоянных механизмов взаимодействия.

Об этом политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал в интервью "Телеграфу": "Московский царь боится — Бессмертный о перемирии и ядерном ударе".

По его словам , громкая ситуация с зерном, вывезенным с оккупированных территорий нашей страны, на самом деле не отражает характер отношений между Израилем и Украиной.

"Это реализация принципа "вор должен сидеть в тюрьме". Это уголовный процесс. Это воры в Москве и Израиле. Российский криминал нашел таких же визави в Израиле. Израильский криминал "крышуется" в кабинетах власти, ведь то, как вели себя Министерство иностранных дел, портовые, таможенные, пограничные службы, явно свидетельствует, что там есть "крыша", — объяснил он.

Дипломат добавил, что у каждой страны существует своя тактика, стратегия международных отношений и внешней политики. У Израиля внешняя политика еще молодая, иногда страна может вести себя эмоционально или даже агрессивно.

"Причина в том, что Израиль продолжает выработку внешней политики. Если мы берем кадровый потенциал, то у него нет школы. И все это отражается на стиле общения, тактике, доктринальных вещах. И требовать от них большего я бы не стал. Израильской дипломатической школы нет. Существует набор дипломатов (среди них есть маститые дипломаты), но система такая, какую можно было вырастить за эти годы", — сказал Бессмертный.

У Украины и Израиля есть точки соприкосновения — обе страны защищают свободу и демократию в мире. Это два фронта одной войны.

"Но ведь не надо далеко ходить, история говорит о том же. До Перл-Харбора это были две несовместимые планеты. Но наступает момент, когда приходит просветление. К сожалению, история свидетельствует о том, что просветление происходит с кровопусканием. По-другому не бывает", — аргументировал эксперт.

Украина хотела бы, чтоб Израиль был партнером и союзником, но у него есть определенная тактика и стратегия. Потому, по мнению Бессмертного, необходимо вырабатывать механизмы, позволяющие контактировать и решать проблемы.

"Здесь нужна выдержка, максимальный профессионализм и активная позиция дипломатического корпуса", — подытожил он.

Скандал в зерном — история и финал

Дипломатический кризис завершился за четыре дня — 26 апреля стало известно, что корабль на котором может быть зерно с оккупированных территорий прибыло в Хайфу. Это уже не первое судно, которое перевозило такое украденное зерно и разгружалось в Израиле. МИД Украины и раньше обращался в Израиль с этим вопросом, но тогда было якобы слишком поздно для задержания судна.

28 апреля Украина вручила ноту протесту послу Израиля, а 29 апреля отправила пакет документов для ареста судна. О готовности к введению санкций объявляли как в Украине, так и в Европейском союзе. По предварительным оценкам, на корабле было около 20 тыс. тонн ячменя и около 6 тыс. тонн общей стоимостью около 7 млн. долларов США.

В итоге израильский импортер "Ценципер" отказался от разгрузки незаконно перевозимого из оккупированной части Украины зерна в порту Хайфы. Главная причина — опасение введения санкций от ЕС из-за связей с Россией. Российское судно Panormitis покинуло побережье Израиля, а поставщик будет обязан найти другое место для разгрузки товара.

Сибига ранее сообщал, что в январе-апреле 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 рейсов из украинских портов на временно оккупированных территориях в третьи страны, перевозя незаконно вывезенное зерно. За этот период с оккупированных территорий было экспортировано более 850 тыс. тонн зерна, из которых более половины вывезено из Севастополя, еще 13% — из портов Мариуполя и Бердянска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не контактировали в последние годы.