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"Він чудовий спортсмен, але..." Зеленський підколов Кличка через вибори (відео)

Автор
Олена Руденко
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Автор
Зеленський та Кличко
Зеленський та Кличко. Фото Колаж "Телеграфа"

Ці слова пролунали в Мюнхені

Мер Києва Віталій Кличко нещодавно поділився своїми прогнозами щодо термінів завершення бойових дій в Україні та заговорив про майбутні вибори. Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з цим зробив на його адресу саркастичний коментар.

Він пролунав під час Мюнхенської безпекової конференції у відповідь, що Кличко критикує Зеленського через відсутність виборів та за інше.

Цікаво, що Кличко про мене сказав? Ні, насправді. Я просто здивований, Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець. Ні, я поважаю його", — сказав глава держави.

Нагадаємо, говорячи про вибори в Мюнхені, Зеленський заявив, що українські громадяни "не хочуть проведення виборів в Україні, оскільки це призведе до окупації країни". Тим українцям, хто незадоволений відсутністю виборів, він порадив "обрати інше громадянство".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Зеленський прокоментував слова спецпосланця президента США з питань України Кіта Келлога, який заявив, що Штати хочуть проведення виборів в Україні у разі, якщо буде перемир’я із РФ. Він також розповів, коли в Україні можуть скасувати воєнний стан.

Теги:
#Віталій Кличко #Вибори #Володимир Зеленський