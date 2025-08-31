Побули на шопінгу і йдуть додому. У Львові біля ТРЦ помітили стадо рогатих тварин

Українці вже жартують про їх появу

Стадо кіз у Львові блукали у незвичному місці. Таку незвичну картину побачили біля ТРЦ Victoria Gardens.

Відповідне відео поширили в місцевих телеграм-каналах. Там припустили, що рогаті тварини опинились поруч з торговим центром не просто так.

"Кози після шопінгу розгулюють на території Victoria Gardens", — жартівливо прокоментували в одному з місцевих пабліків.

На відео видно, як кілька кіз неквапливо пересуваються поруч з розважальним центром. Поруч з ними йде пастух, який супроводжує тварин у темний час доби.

Реакція українців

Реакція мешканців міста на незвичайний ролик виявилась неоднозначною. Одні користувачі соцмереж із гумором поставились до ситуації, називаючи кіз "новими модниками Львова" та жартуючи, що тварини вирішили відвідати торговий центр. Інші висловили здивування тим, чому кози опинились у такому людному місці вночі, припускаючи, що вони могли заблукати, повертаючись з пасовища до дому.

Деякі львів'яни також висловили занепокоєння щодо безпеки як самих тварин, так і людей, адже присутність кіз біля великого торгового комплексу може створювати незручності та потенційні ризики.

Наразі невідомо, чи знайшли тварини дорогу додому.

