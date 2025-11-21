Стали зірками мережі після кумедних ігор: як рогаті тварини потішили мешканців Києва (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Місцевим вдалося зняти забавних чотирилапих "гостей" столиці
Мешканці Києва стали очевидцями досить незвичайної ситуації, як для великого мегаполісу — центром міста прогулювалися кози. Вони зовсім не боялися людей і не зважаючи на них, займалися своїми справами.
Відповідне відео опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. Автору ролика вдалося сфотографувати, як тварини повільно розгулюють столичними вуличками і розважають один одного іграми, влаштовуючи справжнє шоу на очах у людей.
Усього було помічено три кози, проте господаря чи господині поруч із ними не виявилося.
Зазвичай кіз тримають у приватних будинках і вигулюють у посадках або на прилеглих до будинку ділянках, де вони можуть пастися. Цілком імовірно, що тварини могли втекти з приватного господарства або мініферми на околиці й поступово дійти до людного міста. Або ж кози могли загубитися під час вигулу і, заблукавши, забрели до міста.
Чи небезпечні кози для людей
Зазвичай домашні кози не загрожують людям, оскільки вони звикли до життя з людиною і не виявляють агресії. Якщо тварини спокійні, не налякані й просто гуляють — вони, швидше за все, нікому не зашкодять.
Однак є випадки, коли треба бути уважним. Коза може повестися агресивно, якщо:
- її налякали (різкі рухи, крики);
- вона захищає козеня ;
- це самець у період гону (тоді він може бодатися);
- тварина хворіє – але це зустрічається рідко.
Якщо ви зустріли козу на вулиці й бачите, що поряд з нею немає господаря, то краще дотримуватися цих рекомендацій:
- Не чіпати й не намагатися годувати
- Не намагатись ловити
- Краще повідомити комунальні служби або місцевих зоозахисників, якщо тварина в небезпеці
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині небезпечні тварини буквально "захопили" проїжджу частину та створили пробку.