Стали зірками мережі після кумедних ігор: як рогаті тварини потішили мешканців Києва (відео)

Місцевим вдалося зняти забавних чотирилапих "гостей" столиці

Мешканці Києва стали очевидцями досить незвичайної ситуації, як для великого мегаполісу — центром міста прогулювалися кози. Вони зовсім не боялися людей і не зважаючи на них, займалися своїми справами.

Відповідне відео опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. Автору ролика вдалося сфотографувати, як тварини повільно розгулюють столичними вуличками і розважають один одного іграми, влаштовуючи справжнє шоу на очах у людей.

Усього було помічено три кози, проте господаря чи господині поруч із ними не виявилося.

Зазвичай кіз тримають у приватних будинках і вигулюють у посадках або на прилеглих до будинку ділянках, де вони можуть пастися. Цілком імовірно, що тварини могли втекти з приватного господарства або мініферми на околиці й поступово дійти до людного міста. Або ж кози могли загубитися під час вигулу і, заблукавши, забрели до міста.

Чи небезпечні кози для людей

Зазвичай домашні кози не загрожують людям, оскільки вони звикли до життя з людиною і не виявляють агресії. Якщо тварини спокійні, не налякані й просто гуляють — вони, швидше за все, нікому не зашкодять.

Однак є випадки, коли треба бути уважним. Коза може повестися агресивно, якщо:

її налякали (різкі рухи, крики);

(різкі рухи, крики); вона захищає козеня ;

; це самець у період гону (тоді він може бодатися);

(тоді він може бодатися); тварина хворіє – але це зустрічається рідко.

Якщо ви зустріли козу на вулиці й бачите, що поряд з нею немає господаря, то краще дотримуватися цих рекомендацій:

Не чіпати й не намагатися годувати

Не намагатись ловити

Краще повідомити комунальні служби або місцевих зоозахисників, якщо тварина в небезпеці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині небезпечні тварини буквально "захопили" проїжджу частину та створили пробку.