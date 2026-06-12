Росіяни влаштували кілька провокацій у день-відкриття ЧС-2026

Представники РФ "відзначилися" вже у перший день Мундіалю

У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. Не обійшлося без втручання росіян, чию збірну відсторонено від усіх змагань під егідою Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Що потрібно знати

ЧС-2026 стартував у Мексиці

Росіянин незаконно проник на матч-відкриття

Російські прапори на трибунах не збентежили організаторів гри Мексика — ПАР

По-перше, фанат московського "Спартака" Микола незаконно проник на стадіон "Мехіко Сіті" під час матчу відкриття ЧС-2026 Мексика — ПАР (2:0). Про це повідомляє Mash на спорті.

Росіянин прийшов на арену під виглядом волонтера, після чого втік на трибуни, де стежив за перебігом гри. Представник РФ похвалився, що обдурив організаторів і безплатно стежив за поєдинком.

Росіянин прикинувся волонтером, щоб проникнути на арену/Фото: t.me/mashnasporte

Росіянин прикинувся волонтером, щоб проникнути на арену/Фото: t.me/mashnasporte

По-друге, кілька російських уболівальників принесли прапори РФ із написами російських міст на трибуни. Організатори ніяк не відреагували на ситуацію, повідомлень про вилучення російських триколорів не надходило.

Росіяни принесли триколори РФ на матч-відкриття ЧС-2026/Фото: t.me/mashnasporte

Росіяни принесли триколори РФ на матч-відкриття ЧС-2026/Фото: t.me/mashnasporte

Нагадаємо, ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну. Перша спроба УЄФА повернути Росію на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн. Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.