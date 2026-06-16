Розбився МіГ-29: зʼявились перші кадри з місця катастрофи на Хмельниччині

У вівторок, 16 червня, ввечері пролунав потужний вибух на Хмельниччині. Попередньо розбився літак МіГ-29.

Про це повідомляють місцеві канали. Зауважимо, що офіційно ймовірність аварії не підтверджували.

"Авіакатастрофа у Хмельницькій області: попередньо, розбився винищувач МіГ-29", — пишуть пабліки.

У мережі вже з'явились перші кадри сильного задимлення. На них видно, що літак ймовірніше впав у полі, на межі Шепетівського-Полонського району. Перед цим місцеві чули звуки двигуна та потужний вибух.

За даними РБК-Україна, яке спирається на власні джерела, на Хмельниччині дійсно сталась авіакатастрофа за участі військового літака. Однак, який саме борт зазнач авіатрощі, невідомо.

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