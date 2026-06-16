Экипаж погиб. Появились новые подробности авиакатастрофы в Хмельницкой области (видео)

Местные слышали мощный взрыв

Во вторник, 16 июня, вечером раздался мощный взрыв в Хмельницкой области. Разбился самолет Су-24.

Эту информацию подтвердили Воздушные силы. Известно, что в момент аварии экипаж выполнял боевое задание.

Официальная версия трагедии

В пресс-службе ВС сообщили, что около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко.

"Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задание на Хмельнитчине. К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Загорулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича, они защищали нашу страну до последнего дыхания…" — говорится в сообщении.

На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

Что писали в сети

Через несколько минут после аварии местные каналы сообщали, что упал самолет Миг-29. Потом появилась информация о Су-24.

"Авиакатастрофа в Хмельницкой области: предварительно, разбился истребитель МиГ-29", — пишут паблики.

UPD: На Хмельнитчине предварительно разбился Су-24 "Фехтовальщик". Пилоты погибли, — местные СМИ.

В сети уже появились первые кадры сильного задымления. На них видно, что самолет вероятнее всего упал в поле, на границе Шепетовского-Полонского района. Перед этим местные слышали звуки двигателя и мощный взрыв.

По данным РБК-Украина, которое опирается на собственные источники, в Хмельницкой области действительно произошла авиакатастрофа с участием военного самолета.

Напомним, что в ночь на 15 июня в Украине раздавались мощные взрывы из-за комбинированной массированной атаки. Одной из главных целей врага был Киев, где зафиксировано попадание в терминал "Новой почты", Киево-Печерскую Лавру и несколько гражданских объектов.

Эксперты уже оценили и рассказали, почему Россия в последнее время усилила атаки на терминалы и отделения "Новой почты". Оказалось, дело не только в логистике и поставках для военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 15 июня россияне ударили по зоопарку в Харькове. В результате взрыва были повреждены вольеры и погибли 42 кролика, еще 15 получили ранения.