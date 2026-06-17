Майно віце-прем’єра Кулеби можуть конфіскувати: що сталося
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Чиновник і його сім’я не мали достатніх законних доходів для придбання зазначених активів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить визнати активи, придбані віце-прем’єр-міністром із відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою, необґрунтованими.
Про це йдеться у пресслужбі САП. У матеріалі зазначили, що прокурори звернулися до ВАКС із позовом про визнання необґрунтованими та стягнення у дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, придбаних Кулебою через свою сестру.
"Позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника Голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві. У 2023 році, будучи Заступником Керівника Офісу Президента України, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія", — йдеться у повідомленні.
Згідно з виконаним аналізом офіційних доходів та витрат Кулеби та його сім’ї, було встановлено, що у них не було достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Водночас народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі пише, що ще у 2025 році він подавав постанову про звільнення Олексія Кулеби. Проте справа залишилася без руху.
Як пише Bihus.Info, про цю квартиру і паркомісце а також про те, що посадовцю та його рідним не вистачило б на нього офіційних доходів, минулого літа розповідав журналіст-розслідувач Максим Опанасенко.
Олексій Кулеба — що про нього відомо
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій з 5 вересня 2024 року.
Народився 8 серпня 1983 року у Києві.
2005 року закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки. З 2005 до 2008 року навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України. Кандидат наук із державного управління.
У 2001 році заснував Громадську організацію "Школа баскетболу" та був її керівником до 2019 року.
2005 року працював менеджером комунального підприємства Київської обласної ради "Київ-медіа".
У 2005-2008 роках — помічник народного депутата України.
У 2007-2010 роках — генеральний директор ТОВ "Хонін та партнери".
У 2010 році — старший педагог кафедри організації самоврядування ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом.
У 2010-2015 роках — депутат Ржищівської міської ради Київської області.
2014 року — помічник депутата Київської міської ради на громадських засадах.
У 2015-2016 роках працював викладачем кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
У 2016-2017 роках — радник генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду міста Києва "Плес" виконавчого органу Київської міської ради (на громадських засадах).
У 2018-2019 роках — генеральний директор ТОВ "Asper", м. Київ.
У 2019-2020 роках – директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.
З 1 січня 2021 року по 7 лютого 2022 року — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
З 8 лютого 2022 року по 15 березня 2022 року — голова Київської обласної державної адміністрації.
З березня по травень 2022 року — керівник групи радників поза штатом начальника Київської обласної військової державної адміністрації
З 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року — голова Київської обласної державної адміністрації.
З 24 січня 2023 року по 5 вересня 2024 року – заступник керівника офісу президента України.
5 вересня 2024 року Верховна рада підтримала призначення Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій. За це проголосували 240 народних депутатів (за 226 необхідних).
16 липня 2025 року Верховна Рада України відправила у відставку уряд Шмигаля. 17 липня 2025 року Верховна Рада України проголосувала за новий уряд України, в ньому Кулеба зберіг посаду міністра та віце-прем’єра.
8 травня 2026 року Кулеба підписав меморандум про запровадження електронного дозволу на вантажні перевезення між Азербайджаном та Україною. Тоді ж підписав меморандум між Україною та Туреччиною щодо збільшення транспортних перевезень.
Майно та доходи
Згідно з декларацією, яку Кулеба подав у березні 2026 року за 2025 рік, він має у спільній власності з іншими особами дві квартири у Києві. Ще дві квартири та паркомісце — у безкоштовному користуванні. У столиці Кулебі належить одна земельна ділянка.
В об’єктах незавершеного будівництва його дружина має апартаменти в Яремчі.
Дружині Кулеби належить сонячна електростанція Solis 30kW 5G, куплена у 2020 році за 388 812 гривень та автомобіль Mazda СХ-60 2024 року випуску, придбаний у 2025 році за 1 918 400 гривень.
Заробітна плата Кулеби за минулий рік склала 1482865 гривень. Також він отримав подарунок у негрошовій формі на суму 7998611 гривень. Його дружина також отримала подарунок на суму 3999306 гривень.
На банківських рахунках віце-прем’єр зберігає 103 178 гривень в одному банку та 772 — в іншому.
Готівкою зберігає 360 000 гривень, 14 700 євро та 17 900 доларів.
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