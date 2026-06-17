Имущество вице-премьера Кулебы могут конфисковать: что случилось

У чиновника и его семьи не было достаточных законных доходов для приобретения указанных активов

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит признать активы, приобретенные вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой, необоснованными.

Об этом говорится в пресс-службе САП. В материале отметили, что прокуроры обратились в ВАКС с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму почти 5 млн грн, приобретенных Кулебой через свою сестру.

"Иск мотивирован тем, что в 2021 году, будучи в должности первого заместителя председателя Киевской городской администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и паркоместа в г. Киеве. В 2023 году, будучи заместителем руководителя Офиса Президента Украины, должностное лицо обеспечило заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и паркоместу, привлекая к этому своего водителя", — говорится в сообщении.

Согласно выполненному анализу официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи, было установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

В то же время народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале пишет, что еще в 2025 году он подавал постановление об увольнении Алексея Кулебы. Однако дело осталось без движения.

Как пишет Bihus.Info, про эту квартиру и паркоместо а также о том, что должностному лицу и его родным не хватило бы на него официальных доходов, прошлым летом рассказывал журналист-расследователь Максим Опанасенко.

Алексей Кулеба — что о нем известно

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий с 5 сентября 2024 года.

Родился 8 августа 1983 года в Киеве.

В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика", квалификация магистра по международной экономике. С 2005 по 2008 год учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению.

В 2001 году основал Общественную организацию "Школа баскетбола" и был ее руководителем до 2019 года.

В 2005 году работал менеджером коммунального предприятия Киевского областного совета "Киев-медиа".

В 2005—2008 годах — помощник народного депутата Украины.

В 2007—2010 годах — генеральный директор ООО "Хонин и партнёры".

Алексей Кулеба

В 2010 году — старший педагог кафедры организации самоуправления ПАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом.

В 2010—2015 годах — депутат Ржищевского городского совета Киевской области.

В 2014 году — помощник депутата Киевского городского совета на общественных началах.

В 2015—2016 годах работал преподавателем кафедры правоведения и отраслевых юридических дисциплин Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова.

В 2016—2017 годах — советник генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда города Киева "Плес" исполнительного органа Киевского городского совета (на общественных началах).

В 2018—2019 годах — генеральный директор ООО "Asper", г. Киев.

В 2019—2020 годах — директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета.

С 1 января 2021 по 7 февраль 2022 года — первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

С 8 февраля 2022 по 15 марта 2022 года — председатель Киевской областной государственной администрации.

С марта по май 2022 года — руководитель группы советников вне штата начальника Киевской областной военной государственной администрации

С 21 мая 2022 по 24 января 2023 года — председатель Киевской областной государственной администрации.

С 24 января 2023 по 5 сентября 2024 года — заместитель руководителя офиса президента Украины.

5 сентября 2024 года Верховная рада поддержала назначение Кулебы на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. За это проголосовали 240 народных депутатов (при 226 необходимых).

16 июля 2025 года Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Шмыгаля. 17 июля 2025 года Верховная Рада Украины проголосовала за новые правительство Украины, в нём Кулеба сохранил должность министра и вице-премьера.

8 мая 2026 года Кулеба подписал меморандум о введении электронного разрешения на грузовые перевозки между Азербайджаном и Украиной. Тогда же подписал меморандум между Украиной и Турцией по увеличению транспортных перевозок.

Алексей Кулеба

Имущество и доходы

Согласно декларации, которую Кулеба подал в марте 2026 года за 2025 год, у него есть в общей собственности с другими лицами две квартире в Киеве. Еще две квартиры и паркоместо — в бесплатном пользовании. В столице Кулебе принадлежит один земельный участок.

В объектах незавершенного строительства у его супруги есть апартаменты в Яремче.

Жене Кулебы принадлежит солнечная электростанция Solis 30kW 5G, купленная в 2020 году за 388 812 гривен и автомобиль Mazda СХ-60 2024 года выпуска, приобретенный в 2025 году за 1 918 400 гривен.

Данные из декларации Алексея Кулебы

Заработная плата Кулебы за прошлый год составила 1 482 865 гривен. Также он получил подарок в неденежной форме на сумму 7 998 611 гривен. Его супруга также получила подарок на сумму 3 999 306 гривен.

Данные из декларации Алексея Кулебы

Данные из декларации Алексея Кулебы

На банковских счетах вице-премьер хранит 103 178 гривен в одном банке и 772 — в другом.

Наличными хранит 360 000 гривен, 14 700 евро и 17 900 долларов.

Данные из декларации Алексея Кулебы

Данные из декларации Алексея Кулебы

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