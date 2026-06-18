Вихід є. Що робити киянам, які отримали платіжки за опалення влітку

Дехто може оскаржити рішення у суді

У Києві чимало громадян отримати рахунку за опалення в червні. Через що виникло багато питань, особливо щодо того, що ж робити киянам зараз.

Відповідь "Телеграфу" дала адвокатка Кристина Ненно. Детальніше читайте у матеріалі "Опалення влітку": чому кияни масово отримали рахунки за зиму і що з ними робити".

За словами юриста, якщо сума нарахування клієнту здається несправедливою, тоді слід:

Надіслати письмове звернення до Київтеплоенерго. Клієнт має право вимагайте деталізацію: за скільки днів нараховано, які показники лічильника, яка площа врахована. Краще запросити дані одразу за кілька місяців — щоб бачити динаміку. Адже побачити загальну ситуацію за одним місяцем не вийде.

Зібрати докази відсутності тепла. Йдеться про акти обстеження, номери звернень до диспетчерської, показання температури в квартирі — усе це знадобиться.

"Якщо доказової бази немає, суд не стане на бік споживача", — попереджає Кристина Ненно.

Звернутися до Держпродспоживслужби або на гарячу лінію 1551. Також допомогти може керуюча компанія вашого будинку — якщо вона фіксувала температуру теплоносія або пориви в мережі.

Також допомогти може керуюча компанія вашого будинку — якщо вона фіксувала температуру теплоносія або пориви в мережі. Якщо сума значна — об'єднайтеся з сусідами. "Наймайте одного юриста на колективну справу. ОСББ може бути свідком відсутності тепла", — радить Ненно.

Зауважимо, що у лютому Київтеплоенерго не виставляло платіжок за січень взагалі — компанія пояснювала це тим, що чекала на правовий механізм для перерахунку. Наразі перерахунок зробили автоматично для 99% споживачів. Загальна знижка склала понад 720 млн грн, або в середньому 40% від первісної суми. Тобто платіжки за січень в червні — це не помилка, і декому їх прийдеться оплатити.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можуть злетіти тарифи на воду до 100 грн за куб.