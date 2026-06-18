Выход есть. Что делать киевлянам, получившим платежки за отопление летом
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Некоторые могут обжаловать решение в суде
В Киеве немало граждан получить счета за отопление в июне. Из-за чего возникло много вопросов, особенно по поводу того, что же делать киевлянам сейчас.
Ответ "Телеграфу" дала адвокат Кристина Ненно. Подробнее читайте в материале "Отопление летом": почему киевляне массово получили счета за зиму и что с ними делать".
По словам юриста, если сумма начисления клиенту кажется несправедливой, тогда следует:
- Отправить письменное обращение в Киевтеплоэнерго. Клиент имеет право требовать детализацию: за сколько дней начислено, какие показатели счетчика, какая площадь учтена. Лучше просить данные сразу за несколько месяцев, чтобы видеть динамику. Ведь увидеть общую ситуацию за один месяц не получится.
- Собрать подтверждение отсутствия тепла. Речь идет об актах обследования, номерах обращений к диспетчерской, показании температуры в квартире – все это понадобится.
"Если доказательной базы нет, суд не станет на сторону потребителя", — предупреждает Кристина Ненно.
- Обратиться в Госпродпотребслужбу или горячую линию 1551. Также помочь может управляющая компания вашего дома — если она фиксировала температуру теплоносителя или порывы в сети.
- Если сумма значительна – объединитесь с соседями. "Нанимайте одного юриста на коллективное дело. ОСМД может быть свидетелем отсутствия тепла", — советуе тНенно.
Заметим, что в феврале Киевтеплоэнерго не выставляло платежек за январь вообще — компания объясняла это тем, что ожидала правового механизма для пересчета. В настоящее время перерасчет сделали автоматически для 99% потребителей. Общая скидка составила более 720 млн гр., или в среднем 40% от первоначальной суммы. То есть платежки за январь в июне – это не ошибка, и некоторым их придется оплатить.
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