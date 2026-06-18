Выход есть. Что делать киевлянам, получившим платежки за отопление летом

Некоторые могут обжаловать решение в суде

В Киеве немало граждан получить счета за отопление в июне. Из-за чего возникло много вопросов, особенно по поводу того, что же делать киевлянам сейчас.

Ответ "Телеграфу" дала адвокат Кристина Ненно. Подробнее читайте в материале "Отопление летом": почему киевляне массово получили счета за зиму и что с ними делать".

По словам юриста, если сумма начисления клиенту кажется несправедливой, тогда следует:

Отправить письменное обращение в Киевтеплоэнерго. Клиент имеет право требовать детализацию: за сколько дней начислено, какие показатели счетчика, какая площадь учтена. Лучше просить данные сразу за несколько месяцев, чтобы видеть динамику. Ведь увидеть общую ситуацию за один месяц не получится.

Собрать подтверждение отсутствия тепла. Речь идет об актах обследования, номерах обращений к диспетчерской, показании температуры в квартире – все это понадобится.

"Если доказательной базы нет, суд не станет на сторону потребителя", — предупреждает Кристина Ненно.

Обратиться в Госпродпотребслужбу или горячую линию 1551. Также помочь может управляющая компания вашего дома — если она фиксировала температуру теплоносителя или порывы в сети.

Также помочь может управляющая компания вашего дома — если она фиксировала температуру теплоносителя или порывы в сети. Если сумма значительна – объединитесь с соседями. "Нанимайте одного юриста на коллективное дело. ОСМД может быть свидетелем отсутствия тепла", — советуе тНенно.

Заметим, что в феврале Киевтеплоэнерго не выставляло платежек за январь вообще — компания объясняла это тем, что ожидала правового механизма для пересчета. В настоящее время перерасчет сделали автоматически для 99% потребителей. Общая скидка составила более 720 млн гр., или в среднем 40% от первоначальной суммы. То есть платежки за январь в июне – это не ошибка, и некоторым их придется оплатить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине могут взлететь тарифы на воду до 100 грн за куб.